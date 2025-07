Nouvelle traversée entre Alicante et Béjaïa : MMC renforce les liaisons maritimes Algérie – Espagne

Le port d’Alicante s’apprête à lancer une nouvelle ligne maritime directe reliant l’Espagne à l’Algérie. Cette initiative, gérée par la Madar Maritime Compagny (MMC), une entreprise algérienne, vise à renforcer les connexions entre les deux rives de la Méditerranée.

Cette nouvelle liaison permettra de proposer des traversées régulières entre Alicante et Béjaïa et de renforcer l’offre disponible entre l’Europe et le nord de l’Afrique.

Le ferry Romantika, construit en 2002, assurera le transport de passagers entre le port d’Alicante et celui de Béjaïa. Ce navire affrété par Andalouza, filiale de la Madar Maritime Compagny, opérera deux liaisons par semaine. Le Romantika partira d’Alicante chaque lundi et vendredi.

MMC lance ses activités entre Alicante et Béjaïa

La compagnie maritime publique MMC lance une nouvelle ligne régulière reliant le port d’Alicante au port de Béjaïa Cheikh-El-Haddad, l’un des ports commerciaux majeurs d’Algérie.

En effet, Le ferry Romantika assurera des escales chaque lundi et vendredi. Il arrivera au port vers 8 h 00. Par ailleurs, les départs vers l’Espagne sont prévus le vendredi à 12 h 00 et les lundis à 13 h 00. Chaque traversée durera environ 18 heures.

Le nouvel armateur passe aux actes avec l’affrètement du navire arménien le Romantika. Ce dernier qui avait connu un affrètement similaire en 2021 entre la France et le Maroc, revient cet été en Méditerranée pour desservir l’Espagne et l’Algérie.

Une capacité de 2500 passagers

Construit en 2002, le Romantika est un navire imposant de 40 803 tonnes et de 192.50 mètres de long. Il peut accueillir jusqu’à 2500 passagers et 2 172 couchettes, transporter 300 véhicules légers et dispose de 1000 mètres linéaires pour le fret de cargaison.

Cette nouvelle liaison maritime marque une étape importante pour le port d’Alicante. Elle lui permet de diversifier ses routes maritimes et de s’affirmer comme un acteur majeur des échanges commerciaux entre l’Europe et le Maghreb.

Le port d’Alicante devient ainsi une plateforme essentielle pour le transport de marchandises et de passagers vers l’Algérie. Au-delà du commerce, cette ligne contribuera également à stimuler le tourisme entre les deux pays en simplifiant les voyages pour les vacanciers et les visiteurs.

L’ouverture de cette nouvelle ligne entre Alicante et Béjaïa, permettra aux entreprises espagnoles et internationales d’accéder plus facilement au marché algérien et de faciliter les échanges vers la rive nord de la Méditerranée. De plus, cette route offrira aux passagers maritimes plus de choix et de possibilités de transports entre les deux pays.

