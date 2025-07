Nouvelle tragédie de bus en Algérie : 3 morts et 41 blessés dans une grave collision à Constantine

Une violente collision entre deux bus de transport de voyageurs a coûté la vie à trois personnes et fait 41 blessés aux premières heures de ce dimanche sur l’autoroute Est-Ouest.

Le drame s’est produit au niveau de l’échangeur de la commune de Zighoud-Youcef, dans la wilaya de Constantine, plongeant la région dans l’émoi.

L’accident, survenu aux alentours de 3h07 du matin, a impliqué une collision frontale d’une rare violence entre les deux véhicules de transport en commun. Selon la Direction locale de la Protection Civile, les trois victimes décédées sont deux femmes et un homme. Leurs corps ont été transférés sans délai à la morgue de l’hôpital de Zighoud-Youcef.

Les équipes de secours ont rapidement convergé vers les lieux du sinistre. Pas moins de 41 blessés, dont les âges varient de 3 à 63 ans, ont été pris en charge. Après avoir reçu les premiers soins sur place, ils ont été évacués vers les hôpitaux de Zighoud-Youcef, de Didouche-Mourad, ainsi qu’au Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Constantine, certains présentant des blessures graves.

Un dispositif impressionnant a été déployé pour gérer cette urgence : 10 ambulances, 4 camions d’incendie et une cinquantaine d’agents de la Protection Civile de différents grades ont été mobilisés, témoignant de l’ampleur de la catastrophe.

Une enquête a été immédiatement ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident tragique et de déterminer les responsabilités. Les premières constatations et les témoignages des passagers rescapés seront cruciaux pour comprendre ce qui a mené à ce terrible événement.

Recrudescence inquiétante des accidents de bus en Algérie

Ce drame s’ajoute à une série noire d’accidents mortels impliquant des bus de transport collectif, qui frappent l’Algérie à un rythme alarmant. La multiplication de ces sinistres ces dernières années souligne l’urgence d’une refonte en profondeur du secteur.

Alors que le réseau routier national a connu d’importantes modernisations, notamment avec l’élargissement des autoroutes, la mise en service de rocades et de pénétrantes urbaines, ces avancées infrastructurelles se heurtent à un problème de fond : l’insécurité chronique sur les routes, en particulier dans le transport de passagers.

Les enquêtes ouvertes à la suite de chaque accident pointent systématiquement le facteur humain comme principal responsable. Vitesse excessive, fatigue au volant, non-respect du code de la route ou surcharge des véhicules : autant de pratiques dangereuses qui semblent persister.

La vétusté du parc roulant, combinée au manque d’entretien mécanique des bus, aggrave la situation. La rareté et le coût élevé des pièces de rechange freinent les efforts de maintenance, exposant les passagers à des risques réels. Pourtant, le transport collectif devient de plus en plus indispensable au quotidien.

Chaque accident comme celui de Constantine ne doit plus être perçu comme un simple fait divers tragique, mais comme le symptôme d’un dysfonctionnement systémique qu’il est urgent de corriger.