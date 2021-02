Nouvelle souche Covid19 en Tunisie: Les explications de Bekat Berkani

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), s’est prononcé, aujourd’hui dimanche, sur la version mutée de la Covid-19 découverte en Tunisie.

Le docteur Faycel Ben Sala chef département de la santé de la Tunisie a annoncé hier, qu’une version mutée de la Covid-19 a été découverte en Tunisie il y a deux jours.

Interrogé sur les dangers et les risques liés a cette nouvelle variante, le Dr Berkani Bekkat, membre du comité scientifique en Algérie, a confirmé que la nouvelle souche du Covid-19 découverte en Tunisie, n’est pas aussi dangereuse que celle qui s’est répandue en Afrique du Sud ces derniers jours.

« En Tunisie, il y a peu de cas, la version mutée découverte dans ce pays, est moins dangereuse que celle qui se propage en Afrique du Sud », a-t-il dit.

Le match MC Alger – Espérance Tunisie, maintenu

Répondant a une question, concernant le sort du match MCA contre le club tunisien l’espérance, dans le cadre de la deuxième journée de la ligue des champions d’Afrique au stade 5 juillet d’Alger, Bekkat Berkani a affirmé que, le match sera joué dans les temps, malgré l’apparition du virus muté chez le pays voisin.

« Le déroulement de cette rencontre sur le sol algérien ne représente pas un risque réel, contrairement a la situation en Afrique du Sud qui est hors de contrôle ».

Dans ce sillage, Berkani a souligné que le football n’est pas sa spécialité, et que chaque décision dans ce domaine est la prérogative du comité scientifique.

Il est à noter, que le deuxième représentant algérien, dans cette compétition, le Cr Belouizdad rencontre le même problème, la Fédération algérienne (FAF) a demandé à la CAF de reporter ce match suite à une demande formulée par le club algérois.

La décision du report a été prise au terme d’une réunion tenue mercredi au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en présence du Conseil scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19, des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et du directeur du pôle compétitif du Chabab.