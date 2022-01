Nouvelle réunion du gouvernement : les points à retenir

Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 5 janvier 2022, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs dossiers, dont celui de la ville nouvelle de Boughezoul.

Présidés par Benabderrahmane, les membres du Gouvernement ont examiné aujourd’hui plusieurs dossiers liés aux secteurs de la Justice, de l’Habitat, de la Solidarité, du Travail, de la Micro-Entreprise, des Travaux publics et l’Environnement.

La ville nouvelle de Boughezoul au Menu

Dans le dossier de l’habitat, les membres du gouvernement ont examiné deux projets de décrets exécutifs. Le premier vise à modifier et compléter le décret exécutif n°04-97 du 01/04/2004, portant création de la ville nouvelle de Boughezoul.

Quant au deuxième projet, il vise à modifier et compléter le décret exécutif n°06-232 du 04/07/2006, portant déclaration d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Boughezoul.

Selon le communiqué du gouvernement sanctionnant la réunion ; ces projets de textes prévoient : l’intégration de la commune de Benhar (Wilaya de Djelfa) dans le périmètre d’implantation de la ville nouvelle ; L’élargissement du périmètre de la ville nouvelle pour couvrir une superficie globale de 19.500 ha ; L’intégration de nouvelles activités économiques et industrielles et infrastructures au titre des équipements collectifs prévus (publics et privés).

La micro-entreprise au cœur des discussions

Dans le domaine de la micro-entreprise et des dispositifs publics de soutien à la création d’activités ; le Gouvernement a examiné cinq projets de textes.

Il s’agit du Projet de Décret Présidentiel modifiant et complétant le Décret présidentiel n°96-234 du 02/07/1996, relatif au soutien à l’emploi des jeunes ; Projet de Décret Présidentiel modifiant le Décret présidentiel n° 11-133 du 22/03/2011, relatif au dispositif du microcrédit (ANGEM) ; Projet de Décret exécutif modifiant et complétant le Décret exécutif n°94-188 du 06/07/1994 portant statut de la Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC).

Il s’agit également du projet de Décret exécutif modifiant le Décret exécutif n°03-290 du 06/09/2003, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes et celui du Décret exécutif conférant au Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la micro-entreprise, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).