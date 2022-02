Nouvelle réunion du Gouvernement : le dossier de la santé au Menu

Le Premier Ministre, Aimene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 02 février 2022, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs dossiers, dont celui de la santé.

Présidés par Benabderrahmane, les membres du Gouvernement ont procédé aujourd’hui à l’examen d’un avant projet de loi et d’un décret exécutif portant la liste des maladies transmissibles soumises à déclaration obligatoire.

Ce que prévoit le nouveau décret exécutif du secteur de la santé

Dans le dossier de la santé, les membres du gouvernement ont examiné un projet de Décret exécutif. Ce dernier prévoit de fixer la liste des maladies transmissibles soumises à déclaration obligatoire, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique nationale de lutte et de prévention contre les maladies transmissibles.

Ce projet de texte prévoit également les modalités de la révision de la liste des maladies transmissibles à déclaration obligatoire et de son actualisation, en fonction de l’émergence de nouvelles maladies de même nature.

Vers le redéploiement des « espaces dédiés aux jeunes »

Dans le dossier de « la jeunesse et des sports », une communication a été présentée sur la gestion des offices des établissements de jeunes (ODEJ) et le redéploiement des espaces dédiés à la jeunesse.

Le département d’Abderezzak Sebgag prévoit, selon le communiqué de la réunion, de donner un nouveau souffle aux établissements de jeunes et l’amélioration de leurs prestations, notamment à travers l’implication davantage des jeunes et de la société civile dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes pédagogiques.

D’un autre côté, le secteur de l’agriculture a aussi été évoqué lors de la réunion. En effet, une communication a été présentée sur la production des viandes rouges et blanches.

Lors de cette communication, il a été exposé l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité des viandes rouges et blanches a été mise en avant, avec une modernisation à travers l’adhésion, la professionnalisation et le renforcement du partenariat de l’ensemble des acteurs.