Nouvelle réunion du gouvernement : 2 dossiers importants au Menu

Le gouvernement se réunit de nouveau. Hier jeudi, le premier ministre Aïmene Benabderrahmane a présidé une réunion du Gouvernement. Cette dernière a eu lieu au Palais du Gouvernement à Alger.

Lors de la réunion, Aïmene Benabderrahmane et les membres du Gouvernement ont évoqué trois dossiers importants relatifs à la finance, la justice et l’Enseignement Supérieur.

En tout, ils ont examiné quatre projets de Décrets exécutifs ainsi que deux avant-projets de Loi ; mais les deux dossiers les plus importantes sont le Partenariat Public-Privé. Aussi la création de deux écoles supérieures au sud du pays.

Un Avant-projet de loi relative au Partenariat Public-Privé

Dans le cadre des chantiers prévus dans le Plan d’action du Gouvernement ; il a été présenté l’Avant-projet de Loi relative au Partenariat Public-Privé. Ce dernier constitue une nouvelle forme de relation contractuelle liant le secteur public au secteur privé.

Il constitue également une alternative « prometteuse » dans le financement des projets d’infrastructures économiques et sociales ; en mesure de générer des ressources financières à travers leur exploitation.

Cet avant-projet de loi permettra aussi de bénéficier des capacités financières, managériales et du savoir faire du secteur privé et de garantir contractuellement l’effectivité des services ainsi que leurs fournitures dans les délais et avec la qualité requise tout en maintenant le caractère public des infrastructures réalisées dans ce cadre. Ce projet de texte sera examiné lors d’un prochain Conseil des Ministres.

Vers la création de deux écoles supérieures au Sud

Lors de la même réunion, le Gouvernement a entendu un exposé de Abdelbaki Benziane, ministre de l’Enseignement Supérieur. Son exposé est relatif à deux projets de Décrets exécutifs.

Le premier porte sur la création d’une école supérieure d’agriculture saharienne à Ouargla. Quant au deuxième, il porte sur la création d’une école supérieure d’agriculture saharienne à El Oued.

La création de ces deux écoles visent à répondre aux enjeux et défis d’acquisition de savoir faire, d’innovation et de développement de l’agroalimentaire. Il s’agira de structures scientifiques accompagnant les industries agro-alimentaires et ouvrant de nouvelles perspectives de développement d’une agriculture durable.

L’école supérieure d’agriculture saharienne de Ouargla aura pour mission d’assurer la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans les différentes spécialités de l’agronomie saharienne et industries et technologies agroalimentaire.

D’un autre côté, l’école d’agriculture d’El Oued aura pour mission d’assurer formation, la recherche scientifique dans le domaine de l’aménagement hydro-agricole et phytopathologie.