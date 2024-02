Nouvelle promotion chez ASL Airlines : 10% de remise au profit des voyageurs juniors

ASL Airlines a lancé les ventes sur ses billets de l’été 2024 et a dévoilé son programme estival, marqué par le renforcement de ses connexions vers l’Algérie. Par ailleurs, depuis cette annonce, la compagnie française multiplie les offres concernant sa gamme tarifaire.

En effet, après le lancement du Tarif mini et le retour du tarif sénior, ASL Airlines revient dans une nouvelle publication pour annoncer de nouvelles réductions pour une catégorie de ses voyageurs.

Vols France – Algérie : ASL Airlines annonce une nouvelle promotion

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce jeudi 22 février 2024, ASL Airlines annonce le retour de son tarif junior. Ce dernier représente une offre promotionnelle dédiée aux passagers, âgés entre 12 et 26 ans, qui voyagent à bord des vols de la compagnie.

« Vous avez entre 12 et 26 ans et vous souhaitez voyager sur notre compagnie ? C’est possible ! Et en plus, vous bénéficiez de 10% » écrit la compagnie française sur son communiqué. Ce tarif fait partie de la gamme tarifaire d’ASL Airlines et est applicable en fonction des périodes.

Pour cette nouvelle offre, le transporteur aérien propose à ses passagers de réserver leurs billets de voyage dès maintenant et de profiter de 10% de réduction sur les billets de voyage. Par ailleurs, ce tarif est déjà appliqué sur les prix HT.

Quels sont les prix d’ASL Airlines pour le Ramadan ?

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne affiche déjà des réductions sur les prix des billets de voyage vers l’Algérie. À l’exemple, les vols de la compagnie au départ de Paris CDG et à destination de l’aéroport Abane Ramdane de Béjaia.

Sur cette route aérienne, ASL Airlines affiche ses billets à partir de 69 euros, le prix d’un voyage en aller simple. Pour pouvoir profiter de ce tarif, il convient de réserver son vol à partir de 10 jusqu’au 31 mars 2024. Au même tarif, le transporteur aérien propose aussi des billets de voyage au départ de Paris vers l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger. Pour profiter de l’offre à 69 euros, la compagnie propose à ses clients de réserver leurs vols en date du 6, 7, 14, 15, 16, 18, 22 et 25 mars 2024. Une offre à ne pas rater pour les personnes qui souhaitent rejoindre le pays pour y passer le mois de Ramadan.

