Nouvelle promotion chez Air Canada : les vols Alger – Montréal/Toronto à prix cassés

La compagnie aérienne Air Canada met en promotion ses vols au départ de l’aéroport international d’Alger vers Montréal et Toronto. Des offres alléchantes sont désormais disponibles pour voyager entre les deux pays.

Les voyageurs algériens pourront faire d’importantes économies sur leurs billets de voyage entre l’Algérie et le Canada, en profitant de cette nouvelle offre promotionnelle.

À LIRE AUSSI : Petits prix d’hiver : ASL Airlines met en promotion ses vols vers l’Algérie

Air Canada : Montréal accessible à prix réduit depuis Alger

Envie de traverser l’Atlantique sans vous ruiner ? Les vols entre l’Algérie et le Canada peuvent sembler hors portée. Mais il est toujours possible de trouver les meilleurs bons plans pour voyager entre les deux pays, en réservant les bonnes dates.

Sur son site de réservation, Air Canada affiche de belles promotions sur ses vols au départ de l’Algérie vers le Canada. L’une d’elles concerne les vols de la compagnie au départ de l’aéroport de Houari Boummediene à Alger à destination de celui de Trudeau à Montréal.

En effet, des vols, en aller-retour, Montréal – Alger, programmés pour le 29 novembre et le 9 décembre 2024, sont mis en vente à partir de 886 dollars canadiens, par passager.

Les vols depuis Toronto vers Alger concernés

Air Canada dessert, aussi, l’Algérie au départ de l’aéroport de Toronto, avec des vols comprenant des escales. Sur cette route aérienne, la compagnie aérienne canadienne propose en vente des billets de voyage entre les deux pays à des prix alléchants.

Sur sa plateforme de réservation, pour le mois de décembre, le transporteur propose des billets en aller-retour, au prix de 926 dollars canadiens. Les meilleures dates pour prendre son envol à bord des avions d’Air Canada sont prévues pour le 15 et le 31 décembre 2025.

Par ailleurs, Air Canada propose aussi des billets de voyage entre Alger et Toronto au prix de 955 dollars, pour la période allant du 21 février au 9 mars 2024. L’offre est soumise à des conditions de disponibilité et le tarif comprend un bagage enregistré. Des frais supplémentaires liés aux services et aux bagages (Des frais maximums de 100 dollars l’aller sont exigés pour un deuxième bagage enregistré dans le cas d’un vol entre le Canada et la plupart des destinations internationales) peuvent s’appliquer.

À LIRE AUSSI : Vols Alger – Paris à partir de 5700 DA chez Air Algérie : voici comment profiter de cette promotion