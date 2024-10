Nouvelle promotion chez Air Algérie: des billets d’avion à prix réduits vers plusieurs destinations

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a lancé de nouvelles réductions sur ses vols à destination de la France, du Canada et de la Turquie. Ces offres promotionnelles s’appliquent sur les voyages de la compagnie programmés jusqu’en mars 2025.

Les clients de la compagnie qui prévoient de voyager au départ de l’Algérie vers l’une de ces destinations pourront profiter de ces promotions pour faire de belles économies et profiter de leurs voyages pleinement.

À LIRE AUSSI : Vols Alger – Paris à partir de 60 € chez Tassili Airlines : voici quand faut-il réserver son billet

Les vols à destination de Montréal et de Lyon en promotion chez Air Algérie

La compagnie aérienne nationale profite souvent de l’automne et de l’hiver pour lancer des offres spéciales et faire bénéficier ses voyageurs de ses tarifs réduits. D’ailleurs, sur son site de réservation, Air Algérie affiche trois belles promotions sur ses vols à destination de la France, le Canada et la Turquie.

En effet, le transporteur aérien national propose à ses passagers de réserver dès maintenant leurs billets de voyage au départ de l’aéroport de Sétif vers celui de Lyon en France, à partir de 23 244 dinars, le prix d’un aller-retour en classe économique.

Par ailleurs, les vols de la compagnie, en aller-retour, au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger vers celui de Trudeau à Montréal, sont, quant à eux, proposés en vente au prix de 86045 dinars algériens.

Air Algérie baisse les prix de ses vols à destination de la Turquie

Mais ce n’est pas tout. Air Algérie met aussi en promotion ses vols à destination de la Turquie. La première compagnie aérienne nationale propose ses billets de voyage au départ d’Annaba et à destination de l’aéroport d’Istanbul au prix de 38 134 dinars algériens, par passager.

Quant aux conditions de ces promotions, Air Algérie rappelle que le dernier délai pour profiter de ces tarifs réduits est fixé pour le 31 octobre 2024. De plus, cette nouvelle offre s’applique sur les liaisons, en aller-retour, du transporteur aérien programmées jusqu’au 30 mars 2025.

Il est, aussi, important de rappeler que cette promotion est soumise à des conditions de disponibilité. Les billets achetés dans le cadre de ces tarifs sont modifiables avec frais, mais pas remboursables.

À LIRE AUSSI : Transport de bagages : Algérie Ferries met en garde ses passagers