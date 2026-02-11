Nouvelle promotion chez Air Algérie : des billets à prix réduits vers 8 destinations

Bonne nouvelle pour les voyageurs et la communauté d’affaires ! Air Algérie annonce une vague de tarifs promotionnels exceptionnels au départ de Guangzhou vers plusieurs destinations clés du continent africain.

Que vous planifier une visite familiale, une exploration touristique ou un déplacement professionnel, c’est le moment idéal pour réserver vos billets à prix réduits.

Guangzhou est le poumon économique de la Chine. C’est la destination n°1 pour l’import-export (électronique, textile, pièces de rechange). En ouvrant cette ligne, inaugurée fin 2025, Air Algérie répond à une demande massive des commerçants qui devaient auparavant passer par Dubaï, Istanbul ou Doha.

En effet, Air Algérie ne veut pas seulement transporter des passagers d’Alger à Guangzhou. Son ambition est de devenir un pont entre la Chine et l’Afrique. Un passager partant de Dakar, Abuja ou Johannesburg peut désormais faire escale à Alger pour rejoindre la Chine, souvent à des prix plus compétitifs que les compagnies du Golfe ou éthiopiennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Vols France – Algérie : le trafic aérien explose en 2025 avec 5,4 millions de passagers



Air Algérie annonce de nouvelles promotions pour ses vols depuis Guangzhou

La compagnie aérienne nationale a dévoilé une nouvelle grille tarifaire promotionnelle facilitant la liaison entre la Chine et l’Afrique. Les voyageurs peuvent désormais rallier plusieurs capitales du continent à des tarifs préférentiels, notamment Tunis, Johannesburg, Dakar…

Envolez-vous vers les grandes métropoles africaines à prix réduit :

Tunis : dès 4 086 CNY (ou 2 098 TND) ;

Johannesburg : dès 4 972 CNY (ou 699 USD) ;

Dakar : dès 5 668 CNY ;

Nouakchott : dès 6 032 CNY ;

Abuja : dès 6 269 CNY (ou 899 USD) ;

Douala : dès 6 366 CNY (ou 495 320 XAF) ;

Ouagadougou : dès 7 004 CNY.

🟢 À LIRE AUSSI : De l’Algérie au Japon : ces destinations que CNN Travel conseille de visiter en 2026



Comment profiter de la nouvelle offre promotionnelle d’Air Algérie ?

Pour bénéficier de ces promotions, les voyageurs sont appelés à respecter le calendrier suivant :

Période de vente : jusqu’au 28 février 2026 ;

jusqu’au 28 février 2026 ; Période de voyage : valable pour des vols allant jusqu’au 24 octobre 2026.

Il est à noter que les tarifs mentionnés sont « à partir de » et soumis à disponibilité. N’attendez pas la dernière minute pour réserver votre place au meilleur prix.

Avec son hub stratégique à Alger, la compagnie nationale offre des connexions fluides entre l’Asie et l’Afrique, alliant hospitalité et confort pour vos trajets longue distance. Les passagers peuvent réserver dès maintenant sur le site officiel d’Air Algérie, via l’application mobile ou dans leur agence de voyage habituelle.

🟢 À LIRE AUSSI :Files d’attente, vols ratés : l’UE repousse le déploiement du contrôle biométrique EES

