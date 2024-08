Nouvelle procédure en ligne pour la demande de bourse universitaire 2024

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a récemment annoncé les modalités de demande de bourse universitaire pour les nouveaux bacheliers de 2024. Les étudiants concernés devront soumettre leur demande exclusivement en scannant un code QR dédié.

La période pour effectuer cette démarche s’étendra donc du 1er au 15 septembre 2024. Une fois les demandes déposées, elles seront traitées entre le 16 et le 30 septembre 2024. Les résultats seront publiés le 31 septembre 2024.

Ainsi, cette nouvelle méthode de demande en ligne vise à simplifier le processus pour les étudiants et à garantir une gestion plus efficace des dossiers. Les autorités encouragent tous les étudiants concernés à se préparer à cette nouvelle procédure et à respecter les délais impartis.

Rentrée sociale 2024-2025 : calendrier officiel

Le gouvernement a officiellement annoncé le calendrier de la rentrée sociale pour l’année 2024-2025. Les élèves feront leur rentrée scolaire le 22 septembre 2024, suivis des étudiants universitaires le 24 septembre. Les apprentis débuteront leur année de formation le 8 octobre 2024.

Ce calendrier a été approuvé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, selon une correspondance émise par le cabinet du Premier ministre le 21 août 2024. Les personnels administratifs des établissements scolaires reprendront leurs fonctions le 28 août, tandis que les enseignants retourneront à leurs postes le 10 septembre.

Ce calendrier s’applique également aux universités et centres de formation professionnelle, garantissant ainsi une rentrée organisée et harmonieuse pour tous les secteurs concernés.