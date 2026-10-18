Nouvelle perturbation météo dès lundi 19 octobre : jusqu’à 50 mm de pluie attendus !

La semaine débute sous le signe de l’instabilité météorologique en Algérie. Alors que plusieurs wilayas restent concernées par des alertes aux pluies et aux orages ce dimanche 18 octobre, une nouvelle perturbation devrait traverser le pays lundi, avec des précipitations parfois importantes. L’Office national de la météorologie (ONM) a maintenu plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS), notamment dans l’Ouest et le Sud-Ouest, où les cumuls attendus pourraient atteindre ou dépasser localement 50 mm.

Alerte météo en Algérie : les BMS de niveau 2 maintenus dans plusieurs wilayas

Les pluies continuent de menacer plusieurs régions du pays ce dimanche soir. Deux BMS de niveau 2 sont notamment en vigueur pour des précipitations dont les cumuls pourraient atteindre des niveaux importants.

Le premier bulletin concerne les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara et Saïda. Les quantités de pluie attendues sont comprises entre 20 et 40 mm. L’alerte, entrée en vigueur dimanche à 14 h, reste valable jusqu’à lundi à 1 h du matin.

Le second BMS vise Naâma, El Bayadh, Béchar et Béni Abbès. Dans ces régions, les précipitations devraient également atteindre 20 à 40 mm, avec des cumuls susceptibles d’atteindre ou de dépasser localement 50 mm. Cette alerte reste valable jusqu’à lundi à 6 h.

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Pluies orageuses ce dimanche soir : plus de 15 mm attendus dans plusieurs wilayas

En parallèle de ces BMS, une alerte jaune a été émise pour des pluies orageuses localement importantes sur de nombreuses régions du Nord et du Sud. Les cumuls pourraient dépasser 15 mm entre 14 h et 22 h ce dimanche 18 octobre.

Les wilayas concernées sont notamment Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda. La vigilance concerne également Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Aïn Defla, Médéa, Blida, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa.

Dans le Sud, les précipitations orageuses pourraient toucher Ghardaïa, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Tindouf, Adrar, In Salah, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Djanet.

Prévisions météo du lundi 19 octobre : une nouvelle perturbation attendue

Le temps restera perturbé demain, avec l’arrivée d’un nouvel épisode pluvieux accompagné de passages orageux. Selon les prévisions météorologiques communiquées, les précipitations pourraient atteindre localement 30 à 50 mm dans certaines régions du pays.

Les pluies affecteront notamment les wilayas de M’Sila, Djelfa, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Naâma et Béchar.

Les orages devraient également concerner plusieurs de ces wilayas, ainsi qu’Alger, Tipaza et Blida. Dans l’Ouest, les précipitations pourraient se prolonger dans les régions déjà touchées par les intempéries du week-end.

Les prévisions font aussi état d’un temps instable dans plusieurs régions du Nord, avec une alternance de passages nuageux et d’éclaircies. Les conditions météorologiques pourraient varier d’une région à l’autre.

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Vents forts et soulèvements de sable dans le Sud

Les précipitations ne seront pas le seul phénomène à surveiller lundi. Des vents forts, accompagnés de soulèvements de sable, sont annoncés à In Salah, Timimoun et Adrar.

Dans certaines régions du Sud, la vitesse du vent pourrait dépasser 50 km/h. Ces conditions sont susceptibles de réduire la visibilité, notamment sur les axes routiers exposés aux vents et aux poussières.

Des orages sont également à prévoir à Illizi, In Salah et Tamanrasset, en plus des wilayas de l’Ouest et du Centre concernées par les alertes pluvieuses.

Prévisions météo en Algérie : quelles températures et quel état de la mer ce lundi ?

Malgré cette instabilité, les températures devraient rester relativement élevées pour la saison. Les maximales sont annoncées entre 27 et 33 °C sur les régions côtières, contre 28 à 35 °C dans le Sud. La mer devrait, quant à elle, rester calme à peu agitée.

Entre les pluies parfois soutenues, les orages et les vents chargés de sable, les conditions météorologiques s’annoncent donc contrastées. Les automobilistes et les habitants des régions concernées doivent rester attentifs à l’évolution des bulletins de vigilance de l’ONM.

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