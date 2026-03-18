Nouvelle organisation administrative à Alger : ces communes changent de rattachement

La capitale ajuste son organisation territoriale. Un décret présidentiel, publié au Journal officiel, redessine en partie la répartition des communes à Alger.

Derrière ce réaménagement ciblé, une logique de gestion territoriale se précise, avec des transferts de communes qui modifient certaines cartes locales tout en conservant l’ossature principale.

Nouvelle organisation administrative à Alger : une structure maintenue, des ajustements ciblés

La nouvelle organisation administrative de la wilaya d’Alger conserve ses 13 circonscriptions administratives. Chacune regroupe entre quatre et cinq communes, confirmant une structure territoriale stable.

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Ce maintien traduit une volonté de continuité dans la gestion locale, tout en introduisant des ajustements ponctuels pour mieux répartir les territoires et les compétences.

Voici la répartition actuelle des circonscriptions :

Zéralda : Zéralda, Staouéli, Souidania, Mahelma, Rahmania

: Zéralda, Staouéli, Souidania, Mahelma, Rahmania Chéraga : Chéraga, Ouled Fayet, Aïn Benian, Dely Brahim, Hammamet

: Chéraga, Ouled Fayet, Aïn Benian, Dely Brahim, Hammamet Draria : Douéra, Khraissia, Draria, Baba Hacène, El Achour

: Douéra, Khraissia, Draria, Baba Hacène, El Achour Birtouta : Birtouta, Ouled Chebel, Tessala El Merdja

: Birtouta, Ouled Chebel, Tessala El Merdja Bir Mourad Raïs : Bir Mourad Raïs, Birkhadem, Djasr Kacentina, Saoula, Hydra

: Bir Mourad Raïs, Birkhadem, Djasr Kacentina, Saoula, Hydra Bouzareah : Bouzareah, Béni Messous, Ben Aknoun, El Biar

: Bouzareah, Béni Messous, Ben Aknoun, El Biar Bab El Oued : Bab El Oued, Oued Koriche, Bologhine, Raïs Hamidou, Casbah

: Bab El Oued, Oued Koriche, Bologhine, Raïs Hamidou, Casbah Hussein Dey : Mohamed Belouizdad, Hussein Dey, Kouba, El Magharia

: Mohamed Belouizdad, Hussein Dey, Kouba, El Magharia Sidi M’Hamed : Sidi M’Hamed, El Madania, Alger Centre, El Mouradia

: Sidi M’Hamed, El Madania, Alger Centre, El Mouradia El Harrach : Bourouba, Bachdjarah, Oued Smar, El Harrach, Mohammadia

: Bourouba, Bachdjarah, Oued Smar, El Harrach, Mohammadia Baraki : Baraki, Les Eucalyptus, Sidi Moussa

: Baraki, Les Eucalyptus, Sidi Moussa Dar El Beïda : Bordj El Bahri, Dar El Beïda, Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan

: Bordj El Bahri, Dar El Beïda, Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan Rouiba : Rouiba, Réghaïa, Héraoua, Aïn Taya, El Marsa

Organisation administrative d’Alger : quatre transferts qui redessinent la carte

Le décret introduit quatre modifications précises dans la répartition des communes. Ces ajustements constituent le principal changement de cette nouvelle organisation administrative à Alger.

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Les transferts opérés sont les suivants :

Kouba passe de Bir Mourad Raïs à Hussein Dey

passe de Bir Mourad Raïs à Hussein Dey El Marsa quitte Dar El Beïda pour rejoindre Rouiba

quitte Dar El Beïda pour rejoindre Rouiba Aïn Taya est également rattachée à Rouiba

est également rattachée à Rouiba Mohammadia passe de Dar El Beïda à El Harrach

Ces mouvements redéfinissent certaines dynamiques territoriales, notamment à l’est de la capitale, où Rouiba et El Harrach voient leur périmètre évoluer.

Une réorganisation administrative sans rupture majeure

Malgré ces ajustements, la réforme ne modifie pas en profondeur l’architecture administrative d’Alger. Le maintien des 13 circonscriptions confirme une approche progressive, centrée sur l’optimisation plutôt que sur une refonte globale.

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La publication de ce décret au Journal officiel acte ainsi une évolution mesurée, qui s’inscrit dans la continuité de l’organisation existante tout en apportant des corrections ciblées.