Nouvelle opportunité pour les étudiants : l’Algérie et l’Allemagne lancent un cursus à double diplôme

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a reçu ce lundi une délégation de l’Université allemande des sciences appliquées de Jade (Jade University of Applied Sciences).

Conduite par le président de l’établissement, le professeur Manfred Weisensee, la délégation était également composée de son vice-président et de trois doyens d’universités.

Cette rencontre intervient dans la foulée de la signature d’un accord de partenariat et de coopération entre l’Université d’Alger 1 et son homologue allemande, visant à élargir les horizons de la coopération académique et scientifique entre les deux institutions.

Le double diplôme au cœur de l’accord

Au centre de cette convention figure la concrétisation d’un projet de double diplôme destiné aux étudiants algériens et allemands.

Ce programme leur permettra de bénéficier d’une formation académique conjointe, renforçant ainsi leurs opportunités scientifiques et professionnelles à l’échelle internationale.

Le partenariat ambitionne également de développer des programmes d’échanges académiques et d’intensifier la mobilité universitaire bilatérale au profit des étudiants, des enseignants et des chercheurs.

Impulsion de la recherche scientifique conjointe

Sur le plan de la recherche, cet accord contribuera à dynamiser la coopération scientifique entre les deux universités à travers l’organisation de manifestations scientifiques communes et la réalisation de projets de recherche dans des disciplines de pointe d’intérêt mutuel.

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Cette initiative devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l’échange d’expertises et de connaissances, soutenant ainsi la qualité de la formation et de la recherche scientifique tout en renforçant l’ouverture internationale de l’université algérienne.

Une université allemande au rayonnement international

L’Université des sciences appliquées de Jade est un établissement public allemand. Située dans le Land de Basse-Saxe, elle est née en 2009 de la fusion de deux institutions d’enseignement supérieur. Aujourd’hui, elle déploie ses activités sur trois campus : Wilhelmshaven, Oldenburg et Elsfleth.

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L’établissement propose plus de 50 programmes de licence et de master. Ses cursus couvrent l’ingénierie, la gestion des affaires, les technologies de l’information et l’architecture. À cela s’ajoutent les sciences maritimes, la logistique, la géomatique ainsi que les technologies de la santé.

Cette université accueille environ 6 400 étudiants et compte plus de 200 professeurs. Grâce à cette dynamique, l’établissement s’intègre pleinement dans un vaste réseau international. Ce dernier regroupe près de 90 universités partenaires à travers le monde.