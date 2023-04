Nouvelle offre de bourses d’études en Jordanie : les Algériens concernés

L’ambassade de l’Allemagne en Algérie a partagé sur sa page officielle une nouvelle opportunité pour les étudiants algériens souhaitent poursuivre leurs cursus à l’étranger. Il s’agit d’un nouveau programme de bourses permettant de poursuivre des études supérieures en langues étrangères au niveau de l’Université germano-jordanienne à Amman, pendant l’année académique 2023/2024.

Ce programme de bourses concerne les étudiants algériens désireux de suivre des études du troisième cycle au niveau de l’université en question. L’appel à candidature pour ses bourses est désormais ouvert. En revanche, il convient de préciser que le dernier délai pour soumettre les candidatures est fixé pour le 1 juin 2023.

Bourses pour étudier à l’université germano-jordanienne : les Algériens concernés

Dans le cadre de cette bourse, les études à l’université germano-jordanienne durent quatre semestres. Et ce, à partir du mois de février de chaque année. Par ailleurs, avant de rejoindre cette prestigieuse université de la capitale jordanienne, les candidats doivent poursuivre des cours intensifs en ligne.

Durant ces derniers, les lauréats de cette bourse bénéficieront d’un encadrement supplémentaire de la part des enseignants de l’université germano-jordanienne. À l’issue de ces cours, deux choix de master s’offrent à ces étudiants. Dont un permettant de poursuivre des études en doctorat au niveau de cette université.

Ce programme de bourse offre aux étudiants algériens de nombreux avantages. À savoir :

Prise en charge des frais de scolarité à l’université UGJ et des cours préparatoires en ligne ;

Une bourse d’un montant de 850 euros par mois offerte pour poursuivre un semestre d’études en Allemagne ;

Une bourse de 570 euros offerte pour couvrir les frais de voyage depuis l’Algérie.

Étudier à l’université germano-jordanienne : conditions et modalités d’inscription

Les étudiants intéressés par ce programme de bourse doivent satisfaire un certain nombre de conditions pour être sélectionnés pour ces bourses. Notamment, présenter un diplôme dans les domaines des études germaniques, philosophie… Par ailleurs, ce diplôme ne doit pas remonter à plus de six ans. Ces étudiants doivent également présenter un justificatif de preuve de connaissance en allemand. Un niveau B2 et plus est exigé. La validité de ce document ne doit pas dépasser un an.

En plus de ces conditions d’éligibilité, les étudiants intéressés par cette bourse, doivent transmettre un dossier de candidature en ligne (cliquer ici). Ce dernier doit comporter, le CV du candidat, le formulaire d’inscription, une lettre de motivation, copies des diplômes universitaires…

