Nouvelle occasion pour les entreprises françaises pour investir en Algérie (BPI France)

Le 13 juin 2024, Bpifrance a officiellement annoncé le lancement du « Fonds Maghreb », un outil stratégique visant à soutenir l’internationalisation des entreprises françaises vers la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Ce projet, développé en partenariat avec la Délégation Interministérielle à la Méditerranée, représente une avancée significative dans les relations économiques entre la France et les pays du Maghreb.

En effet, ce lancement s’est déroulé le 12 juin 2024 lors de la première édition du Forum Ancrages, un événement dédié à l’entrepreneuriat et à la collaboration entre la France et l’Afrique. Le Forum Ancrages est une plateforme de rencontre où les entrepreneurs partagent leurs visions et nouent des partenariats stratégiques. C’est dans ce cadre dynamique que Bpifrance a choisi de présenter son nouveau fonds.

De plus, le Fonds Maghreb, opéré par Bpifrance, vise à injecter jusqu’à 100 millions d’euros dans divers secteurs d’activité entre 2024 et 2027. Les industries ciblées incluent l’énergie, l’agriculture, la pharmaceutique et d’autres filières industrielles, et ce fonds fournira aux entreprises françaises des solutions complètes en matière d’investissement, de financement, de garantie et d’accompagnement. Les entreprises bénéficieront de ce soutien pour s’implanter ou étendre leurs activités dans les trois pays maghrébins.

Une offre complète pour les entreprises françaises

En outre, Bpifrance propose une approche intégrée à 360° pour soutenir les startups, les PME et les ETI françaises dans leurs projets au Maghreb. Voici les principales composantes de cette offre :

Solutions de Financement et de Garantie : Bpifrance mettra à disposition un large éventail de solutions financières pour aider les entreprises à exporter et à se développer à l’international. Ces solutions incluent des prêts, des garanties et des dispositifs de soutien à l’exportation.

: Bpifrance mettra à disposition un large éventail de solutions financières pour aider les entreprises à exporter et à se développer à l’international. Ces solutions incluent des prêts, des garanties et des dispositifs de soutien à l’exportation. Soutien à l’Investissement : Le fonds soutiendra les projets de développement des entreprises, que ce soit pour la création de filiales, la croissance externe ou la formation de joint-ventures. Les entreprises auront ainsi les ressources nécessaires pour investir et croître sur le marché maghrébin.

: Le fonds soutiendra les projets de développement des entreprises, que ce soit pour la création de filiales, la croissance externe ou la formation de joint-ventures. Les entreprises auront ainsi les ressources nécessaires pour investir et croître sur le marché maghrébin. Accompagnement sur Mesure : Bpifrance offre un accompagnement personnalisé pour faciliter la réalisation de contrats commerciaux et renforcer l’ancrage territorial des entreprises. Cet accompagnement sera renforcé par des collaborations avec des écosystèmes internationaux comme la Team France Export, qui inclut Business France et les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI).

Ce fonds sera mis en œuvre en étroite collaboration avec des partenaires locaux au Maghreb. Ces partenariats visent à valoriser les écosystèmes des deux rives de la Méditerranée et à répondre aux besoins spécifiques des entreprises françaises. En s’associant avec des acteurs économiques locaux, Bpifrance cherche à créer un environnement favorable pour les entreprises françaises, facilitant ainsi leur implantation et leur développement.

Pour conclure, grâce à cette initiative, Bpifrance renforce les liens économiques entre la France et le Maghreb. Le Fonds Maghreb est non seulement un outil de développement pour les entreprises françaises, mais aussi une plateforme de collaboration et de croissance partagée. En soutenant les entreprises françaises dans leur expansion vers le Maghreb, Bpifrance joue un rôle clé dans le renforcement des relations économiques et l’innovation entre les deux régions.