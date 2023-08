Nouvelle méthode pour la collecte des déchets adoptée à Alger (Vidéo)

L’entreprise pour le Nettoyage et la Collecte des Déchets Ménagers « EPIC Extranet » a lancé une nouvelle technologie de collecte des déchets, en installant des conteneurs souterrains.

En effet, selon un communiqué de la wilaya d’Alger, l’institution a développé cette nouvelle technologie de collecte des déchets afin « d’éviter leur propagation dans les rues et sur les trottoirs, en plaçant sous terre des conteneurs équipés d’ascenseurs spéciaux ».

Cette méthode contribuera à « l’élimination des points noirs des déchets, et de la propagation des animaux errants, des insectes et des rongeurs. Et l’émission d’odeurs désagréables des conteneurs exposés », ajoute le communiqué.

Dans ce même communiqué, la wilaya d’Alger appelle les citoyens à « s’engager à adopter un comportement civilisé et à tendre la main aux travailleurs de l’établissement ». En faisant bon usage des conteneurs souterrains et en évitant le déversement aléatoire des déchets.

Appelant également à contribuer à « trier le plus possible les déchets et à respecter les horaires de sortie des sacs poubelles fixés entre 19 heures et 22 heures ».

Une filiale d’un groupe français remporte un fructueux marché pour le traitement des déchets amiantés

Inertam, filiale du groupe français Europlasma, a remporté début du mois en cours, le marché algérien pour le traitement des déchets amiantés estimé à 15 millions d’euros.

Ce marché d’envergure prévoit de traiter 7 000 tonnes de déchets amiantés sur 3 ans, avec un chiffre d’affaires ajustable. Inertam s’engage à respecter la réglementation en traitant les déchets dans un délai de 6 mois après leur réception.

Afin de répondre à l’appel d’offres de la société algérienne de production d’électricité (SONELGAZ), Inertam s’est associé à un groupement d’entreprises algériennes comprenant Géant Général Service, Entreprise des Travaux Hydraulique et Protection de l’Environnement (ETHPE) et SOGEB Décontamination. Ce partenariat permettra le reconditionnement, la collecte, le transport et l’élimination des déchets amiantés provenant de la centrale thermique de Jijel, située à proximité du port de Djen Djen.