Nouvelle mesure pour professionnaliser le football algérien

Voilà 12 années après que le championnat algérien a empoigné le statut du professionnalisme pour la première fois. Un chemin qui semble voué à l’échec car, le niveau des clubs algériens peine à se détacher de ses antécédents. Un constat qui n’a pas échappé au ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag.

Pour palier les grandes problématiques qui contrarient le projet de la professionnalisation du football local en Algérie, les instances ministérielles dévoilent au jour un projet qui tenterait de redresser la locomotive du championnat professionnel algérien.

En effet, le ministre Sebgag a annoncé la mise en place d’une nouvelle commission intersectorielle chargée de creuser les lacunes, qui ont, jusqu’ici, mis à mal le projet du professionnalisme du football local. Cette nouvelle commission aura à sa charge de trouver des solutions palpables pour hisser le football algérien aux rangs mondiaux pour s’adapter définitivement aux règlements et aux lois de la fédération internationale de football et de la confédération africaine de football.

« En application des instructions du premier ministre lors de la réunion gouvernementale, une commission intersectorielle est mise en place pour concevoir une nouvelle approche du football professionnel dans un délai d’un mois. » déclare le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag. Cette décision s’inscrit dans la lignée de l’installation de la commission mixte, MJS-FAF, chargée d’évaluer le statut professionnel du football algérien.

Table rase

« Nous devons hisser le niveau du sport en général, et du football en particulier. » telle a été l’enjeu présenté par le ministre Abderrezak Sebgag. Le ministre algérien a indiqué le chemin à prendre pour cette nouvelle commission, « une stratégie nationale du professionnalisme doit être élaborée afin de résoudre les problèmes de l’organisation administrative des clubs, les problèmes liés aux sponsors et à la gestion financière. » explique-t-il.

Le responsable du secteur sportif en Algérie ne s’est pas arrêté sur ces points et a étalé son projet pour toucher aux problèmes, « d’infrastructures et techniques des clubs professionnel pour ensuite s’inspirer de ce modèle et l’appliquer aux autres disciplines sportives » dit-il. La commission nouvellement créée aura la lourde tâche de concevoir une approche nationale sur laquelle seront basées toutes les mesures à prendre dans l’avenir.