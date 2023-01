Nouvelle machine à laver LG, économique, discrète et à mini prix

LG Algérie vient de créer diverses technologies de pointe pour répondre aux problématiques de ses utilisateurs. Apporter des solutions innovantes fait partie des engagements de la firme, d’ailleurs leur gamme de machine à laver vient étayer cette optique avec sa commodité accrue, ses superbes performances et son fonctionnement efficace et ergonomique afin de faciliter la vie au quotidien.

Cette gamme de machine à laver LG est connue par ses performances de lavage, de séchage et par son économie d’énergie. Elle se compose de plusieurs modèles adaptés à tous les besoins des consommateurs pour leur offrir la meilleure des lavages.

Le modèle TOP LOADER, est un lave-linge pratique, durable, silencieux, commode et fiable avec en plus un design élégant aux fonctionnalités innovatrices telles que : La technologie smart Inverter qui contrôle efficacement la consommation d’énergie grâce à son moteur DUAL INVENTER qui a une garantie de 10 ans. Il permet aussi un grand contrôle des mouvements et des pulvérisations.

Ce moteur évite notamment les frottements et les fortes vibrations lors de l’utilisation en équilibrant le poids au niveau des amortisseurs, en plus de la réduction de sa consommation d’énergie il diminue le niveau sonore grâce à la technologie LoDecible qui maintient fermement le moteur BMC.

Le Smart Motion est un composant du compresseur Smart Inverter qui dispose de 3 types de mouvements (agitation, rotation et balancement). Il optimise les lavages selon le type de tissu, tout en préservant leur qualité.

Les options de lavages de la machine à laver LG TOP LOADER sont toutes conçues dans le but d’apporter un nettoyage en profondeur comme la fonction TurboDrum™ de LG, l’option prélavage, la Punch+3 et le rinçage « chute d’eau latérale »

La fonction TurboDrum™ de LG lance le lavage le plus puissant et élimine les saletés les plus tenaces grâce à un puissant jet d’eau de rotation du tambour et du pulsateur dans le sens opposé.

L’option prélavage automatique évite le lavage à main, et la fonction Punch +3 crée des courants d’eau puissants qui mélangent le linge de haut en bas à plusieurs reprises pour un résultat de lavage uniforme et maximal.

Pour assurer un nettoyage ultime d’une seule touche, l’option chute d’eau latérale garantit le meilleur mélange entre le détergent et l’eau en réduisant les résidus de lessive à l’origine des irritations cutanées et des allergies. S’agissant du prix de la machine à laver, il tourne autour de 63.000 dinars algériens.