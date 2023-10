Nouvelle loi d’immigration en Allemagne : voici ce qui va changer en novembre 2023

Le gouvernement allemand a décidé d’adopter une nouvelle politique d’immigration, lui permettant de pallier la crise de main d’œuvre et cadrer la problématique du vieillissement de sa population. Par ailleurs, pour ce faire, l’Allemagne a dû instaurer une nouvelle « carte d’opportunité ».

Cette nouvelle législation permettra aux travailleurs qualifiés, venant des pays hors de l’Union européenne, de chercher un travail en Allemagne, s’ils obtiennent au moins six points sur la liste des critères d’éligibilité, notamment les compétences linguistiques et les qualifications.

Allemagne : la nouvelle loi entre en vigueur à partir du mois de novembre 2023

Rappelons, cette nouvelle loi devrait entrer en vigueur en trois étapes : la première au prochain mois de novembre, la deuxième en janvier 2024 et la dernière en juin 2024. En d’autres termes, la partie permettant aux travailleurs étrangers de s’installer en Allemagne sera mise en œuvre dans moins d’un mois.

Bien que cette nouvelle loi de l’immigration concerne les travailleurs non titulaires d’un diplôme universitaire, le gouvernement allemand a récemment fait savoir que des facilitations seront également accordées aux professionnels détenteurs d’un diplôme universitaire.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi en novembre prochain permettra à ces travailleurs de s’installer plus facilement sur le sol allemand. Et ce, grâce à la carte opportunité. Cette dernière se base sur un système de points et sur un certain nombre de critères. Notamment, les qualifications, l’âge, l’expérience professionnelle, la maitrise de la langue allemande…

Voici les nouvelles facilitations accordées par la loi d’immigration allemande

Les chercheurs d’emploi qualifiés, titulaire d’un diplôme universitaire, pourront rester en Allemagne pendant un an. Et ce, dans le but de décrocher un job. Par ailleurs, pour ce faire, ils auront aussi la possibilité de travailler jusqu’à 20 heures par semaine.

Mais ce n’est pas tout. La question de regroupement familial compte parmi ces assouplissements. En effet, il sera plus facile de faire venir leurs familles en Allemagne et l’obtention de la résidence sera plus simplifiée.

