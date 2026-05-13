Nouvelle ligne Volotea vers l’Algérie : cette ville française enfin reliée à Oran cet été

Après deux ans d’attente et une pétition massive de la diaspora, c’est enfin officiel : Volotea reliera Limoges à Oran dès cet été. Une première historique qui met fin aux trajets interminables vers Bordeaux ou Toulouse pour les Franco-Algériens de la région. Avec des billets annoncés à partir de 60 euros, cette nouvelle liaison directe promet de faciliter grandement les retours au pays.

C’est officiel et ouvert à la réservation depuis ce mercredi 13 mai. Cette nouvelle ligne va désormais relier Limoges à Oran, à l’ouest de l’Algérie. Une première pour l’aéroport qui espère retrouver un public nombreux.

« C’est une première historique avec ce pont lancé entre Limoges et l’Algérie. Il faut savoir que 80% des Franco-Algériens vivant autour de Limoges sont originaires d’Oran ou de Mostaganem. Il y avait donc beaucoup de demandes pour l’ouverture de cette ligne », se réjouit François Vincent, président de l’aéroport de Limoges.

Volotea ouvre une nouvelle ligne entre Limoges et Oran

L’ouverture de cette route aérienne est le fruit d’une demande matérialisée depuis deux ans par une pétition qui a récolté plus de 1500 signatures. A ce jour, il n’était possible de rejoindre cette ville que par Bordeaux ou Toulouse avec des tarifs sensiblement élevés.

Pour desservir cette ligne, Volotea prévoit une fréquence d’un vol par semaine, programmé du 24 juin au 2 septembre 2026. Départ le mercredi à 11h, arrivée à Oran à 13h. Retour le mercredi suivant avec un décollage d’Oran à partir de 14h.

Quant aux tarifs, la compagnie à bas prix commercialise ses billets de voyage en aller simple à partir de 60 euros, à ajouter environ 20 euros par bagage.

Une ligne qui ne concerne pas uniquement les Franco-Algériens

La ligne Oran-Limoges ne concerne pas que les Franco-Algériens. Tout comme celle à destination de Marrakech, le directeur de l’aéroport espère aussi une forte fréquentation touristique : « C’est une ville et une région magnifique. J’espère qu’elle attirera, que des liens se noueront et renforceront les ponts entre le Limousin et l’Algérie ».

De plus, l’aéroport vient de renforcer son programme de lignes additionnelles, notamment après Marseille, Rome et Ajaccio. Des destinations déjà plébiscitées avec déjà plus de 900 pré-réservations pour la capitale italienne. Seule Barcelone n’a pas fait recette avec seulement 200 réservations, ce qui ne rendaient pas possible la rentabilisation de ce vol en raison de la hausse du prix du kérosène.

Pour Oran, c’est le même principe. Si les réservations ne sont pas assez nombreuses, la ligne ne verra pas le jour. Mais vu la demande élevée, la direction de l’aéroport de Limoges reste confiante.

À LIRE AUSSI :

🟢 Air Algérie : Tebboune annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne dès juillet 2026

🟢 Air Algérie renforce son réseau international : 560 vols supplémentaires pour l’été 2026