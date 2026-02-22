Nouvelle ligne depuis la France : Volotea muscle son offre vers l’Algérie

Volotea renforce son positionnement à Marseille avec le lancement d’une nouvelle liaison vers Alger. Pour soutenir cette expansion, la compagnie aérienne accueille un quatrième avion sur le tarmac marseillais.

Marseille devient ainsi la deuxième base d’Europe pour Volotea (145 salariés), confirmant son rôle stratégique dans le réseau des capitales régionales.

Disponible dès maintenant à la réservation, cette nouvelle ligne renforce le lien stratégique entre Marseille et l’Algérie. Elle enrichit le catalogue de Volotea qui propose désormais 23 destinations au départ de la cité phocéenne, consolidant sa position de deuxième compagnie aérienne de l’aéroport en termes de réseau.

Une nouvelle ligne et un quatrième avion pour connecter Marseille à l’Algérie

Dès le 29 mars, Volotea reliera Marseille à Alger avec des vols directs quotidiens assurés toute l’année. Entre sa Casbah classée à l’UNESCO, son art de vivre méditerranéen et sa baie mythique, la capitale algérienne offre un mélange unique de tradition et de modernité.

L’arrivée d’un quatrième appareil sur la base marseillaise permet de densifier l’offre dès l’été 2026. Volotea assurera jusqu’à 12 rotations hebdomadaires, avec un rythme de deux vols quotidiens, à l’exception des mercredis et samedis où un vol par jour sera maintenu.

Durant la saison hivernale, le programme se densifiera pour atteindre 14 vols par semaine. Avec une fréquence de deux vols quotidiens, Volotea assure aux voyageurs une liaison stable et performante entre les deux villes, même en basse saison.

Les liaisons estivales vers Constantine et Tlemcen renforcées

Le développement de Volotea profite aussi au reste du réseau algérien : les lignes vers Constantine et Tlemcen verront leurs fréquences augmenter cet été, avec respectivement 5 et 3 vols hebdomadaires.

Alger devient ainsi la cinquième escale algérienne de Volotea au départ de Marseille, rejoignant ainsi Béjaïa, Constantine, Oran et Tlemcen. Pour l’année 2026, la compagnie prévoit d’injecter 176 000 sièges sur cette seule ligne. Cet apport massif porte la capacité globale entre la cité phocéenne et l’Algérie à 447 000 sièges, scellant le rôle de partenaire aérien majeur de Volotea sur cet axe.

Cette nouvelle desserte s’effectue en totale conformité avec les autorisations de la DGAC. En tant que compagnie européenne établie sur le territoire français, Volotea dispose ainsi de toute la légitimité pour opérer ces routes stratégiques entre les deux pays.

« 1/3 des voyageurs au départ de l’aéroport Marseille Provence se déplacent pour retrouver leurs proches, et l’Algérie est une de leurs principales destinations. Nous sommes ravis que Volotea conforte son succès à Marseille depuis plusieurs années jusqu’à se hisser parmi nos 5 compagnies aériennes les plus dynamiques », déclare Julien Boullay, directeur commercial et marketing d’aéroport Marseille Provence.

