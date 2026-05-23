Nouvelle ligne Alger – Libreville : Air Algérie dévoile des tarifs promotionnels internationaux

Air Algérie poursuit l’expansion de son réseau international avec l’ouverture d’une nouvelle liaison entre Alger et Libreville. Dans le même élan, la compagnie nationale annonce une série de tarifs promotionnels au départ de plusieurs grandes villes vers la capitale gabonaise, valables pour des voyages planifiés jusqu’en octobre 2026.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie met en place une nouvelle ligne reliant directement Alger à Libreville. Cette ouverture s’inscrit dans une stratégie plus large de développement du réseau africain et de consolidation du rôle de l’aéroport d’Alger comme plateforme de correspondances internationales.

Cette nouvelle desserte vise à faciliter les échanges entre l’Algérie et le Gabon, tout en offrant de meilleures connexions pour les voyageurs en provenance d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord.

Air Algérie a également communiqué des offres tarifaires « à partir de » au départ de différentes villes internationales à destination de Libreville.

Depuis Alger, les billets sont proposés à partir de 112 530 dinars algériens. Depuis Tunis, les tarifs débutent à 2 434 dinars tunisiens, avec un prix annoncé à environ 499 300 francs CFA pour l’arrivée à Libreville.

Au départ d’Istanbul, les prix commencent à 978 dollars américains, pour atteindre environ 550 600 francs CFA. Depuis Guangzhou, en Chine, les billets sont affichés à partir de 11 660 yuans chinois, avec un tarif avoisinant 929 900 francs CFA.

Ces montants correspondent à des prix « à partir de », toutes taxes comprises, susceptibles de varier selon les disponibilités et les conditions de réservation.

La compagnie précise que ces offres promotionnelles sont accessibles pour toute réservation effectuée jusqu’au 30 juin 2026. Les billets émis dans ce cadre sont valables pour des voyages pouvant être effectués jusqu’au 24 octobre 2026.

Cette fenêtre de réservation étendue permet aux voyageurs d’anticiper leurs déplacements, notamment pour des raisons professionnelles, familiales ou touristiques.

Air Algérie une stratégie d’expansion internationale

À travers ces nouvelles offres, Air Algérie confirme sa volonté de renforcer sa présence sur les liaisons intercontinentales, notamment vers l’Afrique subsaharienne. L’ouverture de la ligne Alger–Libreville s’inscrit dans une dynamique de diversification du réseau et de renforcement de la connectivité de la capitale algérienne.

Cette stratégie contribue également à positionner Alger comme un hub aérien régional capable de relier efficacement plusieurs continents.

Entre l’ouverture d’une nouvelle ligne et la mise en place de tarifs promotionnels, Air Algérie poursuit sa stratégie d’expansion internationale. Ces initiatives devraient favoriser la circulation des voyageurs entre l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale, tout en consolidant le rôle stratégique d’Alger dans le trafic aérien régional.