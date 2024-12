Nouvelle ligne aérienne : ASL Airlines étend son réseau en Algérie

La compagnie aérienne française, ASL Airlines, s’apprête à renforcer son réseau de vols à destination de l’Algérie, en ajoutant une nouvelle ligne aérienne au départ de l’aéroport de Paris Orly.

Pour rappel, ASL Airlines fait partie des compagnies aériennes qui desservent le plus grand nombre d’aéroports algériens au départ de la France. Dans son programme, elle propose plus de 13 routes aériennes au départ de sept villes algériennes vers cinq villes en France, à savoir : Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), Lyon, Lille, Mulhouse et Perpignan.

ASL Airlines proposera une nouvelle ligne aérienne à destination de l’Algérie

Avec une présence croissante sur le marché algérien, le transporteur aérien aspire à renforcer son offre de vol et proposer aux voyageurs algériens un large choix de destinations. Désormais, ASL Airlines se prépare au lancement d’une nouvelle ligne vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

En effet, selon la presse française, l’organisme français indépendant chargé de l’attribution des créneaux horaires aux compagnies aériennes au niveau des grands aéroports a décidé d’octroyer 8 000 créneaux à l’aéroport de Paris Orly.

ASL Airlines fait partie des transporteurs aériens qui bénéficieront de ces créneaux horaires à l’aéroport de Paris Orly. L’occasion pour la compagnie de lancer une nouvelle route aérienne à destination de l’aéroport de Houari Boumediene. ASL Airlines prévoit d’assurer une desserte quotidienne pour relier Paris Orly à Alger, à partir du 1er avril 2025.

Avec le lancement de ces nouveaux vols, ASL Airlines rejoindra un créneau de forte concurrence desservi principalement par Air Algérie, Air France et sa filiale Transavia.

ASL Airlines offre des réductions pour ces catégories de voyageurs

En plus des petits prix d’hiver qui proposent des billets de voyage entre la France et l’Algérie à seulement 69 euros, ASL Airlines a précédemment annoncé plusieurs réductions au profit de ces catégories de voyageurs, à savoir :

Tarif Sénior : une remise de 15 % pour les passagers âgés de plus de 60 ans ;

Tarif Jeune : une remise de 10 % pour les voyageurs âgés entre 12 et 26 ans ;

Tarif enfant : une réduction de 10 % est offerte aux passagers âgés entre 2 et 11 ans.

Dans sa gamme tarifaire, la compagnie aérienne française propose plusieurs types de billets. Par exemple, le tarif Basic qui inclut un bagage à main de 10 kg et un accessoire de 30x20x20 cm maximum 3 kg, ou encore le tarif « Flex » qui permet de transporter jusqu’à deux bagages en soute et autorise une modification du billet de voyage sans frais et un choix du siège gratuit.

Pour rappel, ASL Airlines offre aux voyageurs algériens la possibilité de régler le montant de leur billet de voyage en dinars, directement sur sa plateforme : www.aslairlines.dz .

