Nouvelle hausse des températures en Algérie : voici le bulletin météo du mardi 2 avril !

Alors que le mois d’avril pointe le bout de son nez, les prévisions météo s’annoncent des plus printanières, avec un soleil éclatant et des températures en nette hausse. Dans cet article, plongeons dans le bulletin météo de ce mardi 2 avril 2024, pour mieux appréhender les conditions à venir.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoient un temps chaud sur l’extrême Sud du pays, avec des températures maximales variant entre 26 et 41 °C. Ainsi, les habitants de ces régions devront s’armer de patience face à un thermomètre grimpant jusqu’à 35 °C à Adrar, 36 °C à In Salah, 38 °C à Tamanrasset, 40 °C à Bordj Badji Mokhtar et même jusqu’à 41 °C à In Guezzam.

Cependant, pour ceux qui ne résident pas dans le vaste Sud de notre pays, les températures demeurent agréables. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 19 °C et 26 °C, offrant un climat tempéré propice à la détente. Alors que dans les régions intérieures, les températures seront légèrement plus élevées, variant entre 18 °C et 29 °C, offrant ainsi une journée idéale pour profiter des activités en extérieur.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce mardi ?

Dans le dernier bulletin météo de Météo Algérie pour ce mardi 2 avril, les nouvelles s’annoncent sous un ciel clair à partiellement voilé, enveloppant l’ensemble du territoire national. Cette prévision laisse entrevoir des conditions météorologiques clémentes, caractérisées par un temps printanier qui s’étendra sur les différentes régions du pays.

Cette perspective réjouissante semble se prolonger jusqu’en fin de semaine, offrant ainsi aux citoyens une période idéale pour profiter des activités en extérieur et des plaisirs de la saison, notamment durant ces derniers jours du mois sacré de Ramadan, accompagnant les préparatifs pour la célébration de l’Aïd el-Fitr. Cependant, il est toujours sage de rester vigilant et de consulter régulièrement les mises à jour météorologiques, car comme le dit si bien le dicton : « au mois d’avril n’enlève pas un fil ».