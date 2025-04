Nouvelle flambée des devises en Algérie : à combien s’achètent et se vendent 100 euros ce 9 avril ?

Après une période de relative stabilité, le marché des devises repart à la hausse cette semaine, notamment sur le marché parallèle. L’euro, en tête des monnaies les plus échangées, poursuit son ascension face au dinar algérien, atteignant des sommets qui inquiètent autant les consommateurs que les observateurs économiques.

Ce mercredi 9 avril, les cambistes du marché noir affichent des taux records. L’unité de la monnaie européenne s’échange à 251 dinars à l’achat et grimpe à 254 dinars à la vente. En d’autres termes, il faut débourser 25 400 dinars pour obtenir 100 euros, tandis qu’un particulier qui revend cette somme recevra 25 100 dinars.

En revanche, sur le marché officiel, l’euro reste relativement stable. La Banque d’Algérie affiche ce mercredi un taux d’achat de 146,72 dinars pour un euro et un taux de vente de 146,76 dinars. Pour acquérir 100 euros auprès d’un établissement bancaire, il faut donc compter 14 672 dinars, voire 14 676 dinars pour les opérations de vente.

L’écart entre les deux marchés de change reste frappant, illustrant une fois de plus le décalage entre les cours officiels et ceux du marché parallèle. Une situation qui, malgré les tentatives de régulation, persiste depuis des années et continue d’alimenter les débats.

Banque d’Algérie et marché parallèle : quels sont les taux de change en vigueur ?

La flambée des devises étrangères ne se limite pas à l’euro. D’autres monnaies majeures, à commencer par le dollar américain, poursuivent également leur ascension sur le marché parallèle en Algérie. Ce mercredi, le billet vert s’échange à 236 dinars à l’achat et 239 dinars à la vente dans les circuits informels. Des valeurs largement supérieures à celles pratiquées par la Banque d’Algérie, qui affiche un taux officiel de 133,21 dinars à l’achat et 133,23 dinars à la vente.

La livre sterling, réputée pour sa robustesse, ne faillit pas à sa réputation. Elle atteint des sommets sur le marché noir, où les cambistes la proposent à 297 dinars à l’achat et 300 dinars à la vente. En comparaison, les taux bancaires restent bien plus contenus, avec une cotation officielle de 170,43 dinars à l’achat contre 170,54 dinars à la vente.

Même constat pour le dollar canadien, qui s’échange au Square Port-Saïd d’Alger autour de 160 dinars à l’achat et 163 dinars à la vente. Sur le marché officiel, la devise canadienne reste bien en retrait, à 93,77 dinars à l’achat et 93,81 dinars à la vente, selon les derniers chiffres de la Banque d’Algérie.

Quant au riyal saoudien, il suit la même dynamique. Très demandé, notamment en raison des pèlerinages en cours, il s’échange à 63 dinars à l’achat et 65 dinars à la vente dans les réseaux parallèles. Officiellement, la Banque d’Algérie le maintient à un niveau bien plus bas, avec une cotation stable de 35,48 dinars à l’achat et 35,49 dinars à la vente.