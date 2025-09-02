Nouvelle flambée de l’euro en Algérie : le marché noir des devises sous tension ce 2 septembre

Le marché parallèle des devises en Algérie connaît un regain d’activité cette semaine. Au cœur du Square Port-Saïd, véritable baromètre du change informel à Alger, l’euro et le dollar continuent de s’échanger à des niveaux records. Cette tendance confirme les tensions persistantes qui pèsent sur le marché des changes, alors que l’écart avec les cotations officielles de la Banque d’Algérie se creuse encore davantage.

Sur le marché parallèle, l’euro conserve son statut de valeur refuge. Les cambistes l’achètent entre 260 et 261 dinars algériens et le revendent entre 262 et 262,5 dinars, selon les volumes disponibles et la liquidité en circulation.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger s’anime pour l’IATF 2025 : spectacles, expositions… 170 activités au programme

De son côté, le dollar américain poursuit sa progression. Il s’échange désormais à 225 dinars à l’achat et 227 dinars à la vente, confirmant une tendance haussière observée depuis plusieurs jours.

La livre sterling affiche plus de stabilité. Les opérateurs la négocient encore à 304 dinars à l’achat et 300 dinars à la vente, un niveau élevé qui traduit néanmoins le même décalage avec le marché officiel. Quant au dollar canadien, il se maintient autour de 161 dinars à l’achat et 163 dinars à la vente.

Taux de change des devises à la Banque d’Algérie

La comparaison avec les cotations de la Banque d’Algérie met en lumière un différentiel considérable. Officiellement, l’euro s’affiche à 151,23 dinars à l’achat et 151,27 dinars à la vente, soit plus de 110 dinars d’écart avec le marché noir.

Le dollar américain n’échappe pas à ce fossé, il est coté à 129,85 dinars à l’achat et à 129,86 dinars à la vente au niveau officiel, alors qu’il a grimpé à près de 227 dinars dans les transactions informelles.

🟢 À LIRE AUSSI : Cour d’Alger : peines confirmées dans l’affaire de falsification de passeports pour des ressortissants étrangers

La livre sterling suit la même trajectoire. Elle se négocie à 173,96 dinars à l’achat et 174,05 dinars à la vente, selon les chiffres officiels de la Banque d’Algérie. Enfin, le dollar canadien, s’achète à 94,23 dinars et se vend à 94,26 dinars à la vente.

Marché noir et Banque d’Algérie : écarts persistants !

Malgré les tentatives de régulation, le marché noir des devises reste un canal qui attire de nombreuses personnes chaque jour. L’écart persistant entre les taux officiels et les cours du Square Port-Saïd nourrit cette dynamique. Investisseurs, voyageurs et importateurs continuent d’y recourir pour couvrir leurs besoins en devises. Ce mardi, la tendance confirme donc un constat clair, le marché parallèle impose toujours sa loi et l’écart avec les taux de la Banque d’Algérie ne cesse de se creuser.