Nouvelle filière artistique au lycée pour la rentrée 2023, on en sait plus sur le programme

Dans le cadre d’une avancée majeure dans le système éducatif, le Ministère de l’Éducation Nationale a divulgué les horaires et les cursus des matières pour les deux dernières années du lycée, en particulier pour la filière des arts nouvellement instaurée. Cette annonce revêt une grande importance alors que se profile la première session du baccalauréat en arts, prévue pour l’année scolaire 2023/2024.

Les élèves en classe de terminale, préparant l’examen du baccalauréat, plongeront dans un programme rigoureux qui englobera 11 matières communes et quatre matières spécialisées. Ils auront un emploi du temps chargé, avec un volume horaire hebdomadaire de 33 heures. Au-delà de l’apprentissage des disciplines fondamentales, cette filière offre une diversité de matières spécifiques, dont les mathématiques, les sciences expérimentales, la gestion et l’économie, le sport-études, les lettres et la philosophie, ainsi que les langues étrangères.

Afin de garantir une préparation optimale pour la première édition du baccalauréat en arts, la Direction de l’Enseignement Secondaire Général et Technologique a émis des directives aux directeurs de lycées. Ces instructions visent à assurer une adhésion stricte aux horaires et aux programmes des matières pour la filière des arts nouvellement établie. Cette démarche vise à préparer le terrain pour le lancement de cette nouvelle session du baccalauréat, qui viendra s’ajouter aux filières existantes.

Préparation pour le baccalauréat en arts visuels et sonores

Pour les élèves de la classe de seconde, préparant le baccalauréat, l’élaboration d’un emploi du temps bien structuré a eu lieu. Avec un volume horaire hebdomadaire de 35 heures, les élèves auront l’occasion de se plonger dans des études spécialisées passionnantes. En effet, dix heures sont dédiées à la musique, avec diverses options allant de l’appréciation musicale et l’écoute aux performances vocales et instrumentales.

La spécialité « théâtre » explorera également en profondeur, avec dix heures de cours par semaine, réparties entre la construction dramatique, l’art de la représentation et la scénographie. De plus, un domaine prometteur, le « cinéma – audiovisuel », offrira six heures d’enseignement technique et quatre heures pour l’appréciation artistique.

Les élèves poursuivront leur formation en arts visuels, avec un total de 10 heures hebdomadaires dédiées au dessin, à la peinture, au design et à la créativité artistique. En parallèle, ils consacreront également du temps aux matières communes, telles que les mathématiques, les sciences physiques, la langue arabe, la philosophie, les langues étrangères et d’autres domaines essentiels.