Nouvelle filiale pour Sonelgaz : l’Algérie avance ses pions sur le marché énergétique mondial

L’Algérie accélère sa stratégie d’ouverture économique en s’appuyant sur son secteur énergétique. Dans un contexte de mutation du marché mondial de l’énergie, le pays franchit une nouvelle étape avec la création de Sonelgaz-Internationale, une structure pensée pour projeter le savoir-faire national au-delà des frontières. Derrière cette initiative, une ambition clairement affichée : transformer l’expertise locale en un vecteur d’influence régionale et internationale.

Sonelgaz-Internationale : un outil pour structurer l’expansion à l’étranger

Le ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables a officialisé la création de cette nouvelle entité dans un communiqué. Celle-ci s’inscrit « dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune », visant à bâtir une économie plus diversifiée et tournée vers l’international.

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Présentée comme un levier stratégique, Sonelgaz-Internationale aura pour mission principale de développer les activités du groupe hors des frontières nationales. Le communiqué précise qu’elle permettra « d’exporter le savoir-faire et les services de Sonelgaz » tout en consolidant la position de l’Algérie comme partenaire énergétique fiable.

Dans les faits, cette structure devra :

Explorer de nouvelles opportunités d’investissement

Nouer des partenariats stratégiques

Fournir des services à forte valeur ajoutée

Accompagner les projets énergétiques à l’international

Les domaines ciblés couvrent notamment l’ingénierie, la réalisation, l’exploitation, la maintenance, ainsi que le transfert de savoir-faire et la formation.

Sonelgaz-Internationale face à un marché énergétique en mutation

La création de cette filiale intervient dans un contexte marqué par une transformation rapide du marché mondial de l’énergie. Selon le ministère, cette dynamique offre « de nouvelles opportunités » pour renforcer la présence de l’Algérie sur la scène régionale et internationale.

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Jusqu’ici portée par les hydrocarbures, la stratégie énergétique du pays s’élargit désormais à l’électricité. Ce repositionnement répond à une demande croissante dans plusieurs régions, notamment en Afrique et en Méditerranée.

Le groupe Sonelgaz cherche ainsi à se positionner sur un marché en pleine structuration, où les besoins énergétiques augmentent sous l’effet de facteurs géopolitiques et économiques favorables.

Afrique et Méditerranée : les priorités de Sonelgaz-Internationale

La feuille de route de Sonelgaz-Internationale cible en priorité deux zones stratégiques :

Un ancrage renforcé en Afrique

Le continent africain constitue un axe majeur de développement. Le groupe y multiplie déjà les initiatives, avec un objectif clair : s’imposer comme un acteur de référence sur toute la chaîne de valeur de l’électricité.

Cette stratégie repose sur plusieurs leviers :

Exportation d’électricité

Déploiement de services et d’équipements

Investissements directs

Signature de mémorandums d’entente avec plusieurs pays

Le groupe travaille également sur un projet structurant, le raccordement du réseau électrique national vers l’Afrique de l’Ouest et les pays du Sahel.

Une présence active dans le bassin méditerranéen

Sur le front méditerranéen, plusieurs projets illustrent cette montée en puissance :

Le corridor South2 pour l’exportation d’hydrogène vert , en partenariat avec des acteurs européens

, en partenariat avec des acteurs européens Le projet Medlink, visant l’exportation d’électricité verte vers l’Italie via un câble sous-marin

L’extension du réseau électrique vers la Libye et l’Égypte

Ces initiatives traduisent une volonté de s’insérer durablement dans les flux énergétiques régionaux.

Sonelgaz-Internationale : un levier pour les exportations hors hydrocarbures

Au-delà de l’expansion sectorielle, la création de Sonelgaz-Internationale répond à un objectif plus large. Celui de renforcer les exportations hors hydrocarbures. Le ministère souligne que cette démarche vise à « contribuer efficacement au soutien de l’ouverture économique » et au développement durable.

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Cette orientation s’appuie sur plusieurs atouts :

Des compétences techniques reconnues

Une expérience accumulée dans la gestion de projets énergétiques

Une position géographique stratégique

Le secteur réaffirme ainsi son engagement à accompagner les orientations présidentielles et à renforcer la présence de l’Algérie à l’international.

Ainsi, avec Sonelgaz-Internationale, l’Algérie structure son offensive sur les marchés extérieurs. Cette initiative marque une évolution dans la stratégie du groupe public, qui cherche désormais à suivre une trajectoire similaire à celle de Sonatrach dans les hydrocarbures.