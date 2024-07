Nouvelle École : le rappeur d’origine algérienne Youssef Swatt’s remporte la 3e saison sur Netflix

La 3ᵉ saison de l’émission Netflix “Nouvelle École” touche à sa fin. Après plusieurs semaines de freestyle et de battles, le rappeur d’origine algérienne Youssef Swatt’s a remporté la compétition face à un jury international composé d’Aya Nakamora, SCH et SDM.

Nouvelle école est l’émission incontournable du rap français. Avec de nouvelles règles et un nouveau jury, elle a débuté le 4 juillet dernier, pour faire émerger des voix et des talents inédits. Cette troisième saison a été marquée par la participation de Youssef Swatt’s qui a remporté les 100 000 euros.

Le rappeur d’origine algérienne Youssef Swatt’s vainqueur de la 3ᵉ saison de Nouvelle École

À 26 ans seulement, ce rappeur vient de franchir une nouvelle étape de sa carrière. Rappeur, manager et auteur, l’artiste aux multiples casquettes a réussi à séduire SCH et SDM, mais aussi Aya Nakamora, la chanteuse française qui a fait le buzz lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, et a remporté la finale de cette saison.

Lors de cette édition, Youssef Swatt’s s’est fait remarquer grâce à son charisme, mais aussi grâce à la force de ses textes ciselés et son style classique. Un talent qu’il cultive depuis ses 12 ans. En effet, depuis son jeune âge, le rappeur se passionne de la musique et de la littérature et décide de faire carrière dans le rap.

En 2017, il sort son premier album “vers l’infini et au-delàs“, suivi de “Poussières d’espoir” (2020) et “Pour que les étoiles brillent” (2022). Au fil du temps, l’artiste gagne en succès et enchaîne les concerts en France et en Belgique avant de rejoindre le concours de rap, diffusé sur la plateforme Netflix.

Un parcours exemplaire dans le concours

Tout au long de cette compétition, il s’est rapidement distingué par la justesse de ses prestations. D’ailleurs, lors des premières auditions, il a conquis les cœurs du jury grâce à son style mêlant entre le rap classique et des messages ciselés.

Au fil des épreuves, Youssef Swatt’s a su sortir de sa zone de confort et a réussi à prouver son talent. Notamment lors de son duo improbable avec Kerchak. Pour la finale, l’artiste d’origine algérienne a pris le pari de rester sur son propre style. D’ailleurs, son tube “Générique de fin” a convaincu le jury qui lui a décerné le prix de 100 000 euros.

