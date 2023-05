La ville de Hammamet, en Tunisie, a vibré au rythme du Master international film festival. Dans sa 2e édition, le festival a pour but de récompenser des réalisations qui ont été déjà sélectionnées et primées à l’échelle internationale. Et ce, pour encourager une création cinématographique indépendante.

Par ailleurs, le samedi 13 mai dernier, les organisateurs ont levé le voile sur le palmarès de ce festival, qui s’est vu accorder le « Galion d’Or », dans différents domaines. Le prix du meilleur long-métrage de fiction est décerné au film tunisien » sous les figues ».

Master international film festival 2023 : le film algérien « La Dernière Reine » remporte le Galion d’or

Plusieurs autres prix ont été accordés dans d’autres catégories. Notamment, du meilleur court-métrage, documentaire, meilleurs acteur et actrice et la meilleure musique… Encore une fois, l’Algérie s’est distingué en remportant un nouveau trophée.

Présenté par son ambassadrice qui est l’actrice algérienne Imen Noel, le film « La Dernière Reine », de Damien Ounouri et Adila Bendimerrad, a remporté le Galion d’Or de la meilleure musique. Ce prix leur a été accordé pour récompenser le travail fait sur la musique originale du film, composée et interprétée par Evgueni et Sacha Galperine. Mais aussi, Aboubakr Maatallah et Djamil Ghouli pour leurs compositions exceptionnelles, des musiques additionnelles. Et Mina Lachter, qui incarne le rôle de Goucem, pour ces interprétations et ses performances dans le film.

« La Dernière Reine » bientôt dans les salles en Suisse

Belle entame pour le film algérien « La Dernière Reine ». Le long-métrage qui raconte l’Algérie dans la période dans la période qui précède la colonisation française. Et retrace la vie de Zaphira, la souveraine qui aurait tenu tête à Barbarousse, en 1516.

Sorti dans les salles du cinéma en France, le 19 avril dernier, le film réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendimerrad a connu un succès phénoménal. En effet, le film a été projeté dans 103 cinémas en France et a été vu par plus de 50 000 personnes. La prochaine destination pour « La Dernière Reine » est la Suisse. Le long-métrage sera prochainement diffusé dans ce pays, selon ce calendrier :

Canton du Tessin : le 11 mai 2023 ;

Romandie : le 14 juin 2023 ;

Partout : le 22 juin 2023.

