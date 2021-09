Nouvelle distinction pour Boudaoui avec l’OGC Nice

Dès son arrivée à Nice, l’international algérien Hicham Boudaoui avait pour objectif de montrer ses qualités et surtout progresser au sein de cette équipe, c’est chose faite, son progrès et ses efforts ne passent pas inaperçus, ce dernier est élu meilleur joueur du mois d’août. Un but, des passes décisives et une performance impressionnante en trois rencontres, on ne l’arrête plus !

Après une très bonne saison avec son club l’OGC Nice, le numéro 28 est nommé meilleur joueur du mois d’août après avoir obtenu 40% des suffrages devançant ainsi Amine Gouiri (24%) et Kasper Dolberg (12%), ce vote auprès des supporters azuréens lui offre pour la seconde fois cette récompense.

Malgré les appréhensions qu’il avait et les difficultés lors de sa première année à l’étranger, « Le championnat de France est physique, moi je n’avais jamais travaillé le physique » avait-il déclaré au magazine « Onze Mondial », pourtant, cela ne semble pas empêcher le jeune Hicham de gravir les échelons, et de faire des contributions considérables à son club.

Il s’était également exprimé quant à la différence entre le Football algérien et le Football français, où il a relevé la négligence du travail sur le physique, ce qui représentait un véritable challenge pour le natif de Béchar qui venait quitter l’Algérie pour briller à l’international. Il s’adapte avec dextérité même en étant repositionné comme milieu droit des aiglons.

Entraineur, coéquipiers et supporters, tous séduits !

Issu d’une « maison qui respirait le football », Hicham n’est plus qu’un simple enfant admirant les buts et regardant le match derrière un écran, aujourd’hui il est tant admiré. Entre la satisfaction de son entraineur Adrian Ursea, le respect de ses coéquipiers, ou encore les yeux de la presse française rivés sur lui, il fait l’unanimité.

Le joueur bourré de talent comme avait déclaré son ancien entraineur Vieira, fait ses preuves en apportant une qualité technique, une vitesse surprenante et une énergie incroyable, en attendant que le sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi lui laisse la chance de faire ses preuves avec les Verts, le milieu de terrain ne cesse de prouver qu’il mérite sa place loin des bancs, pour jouer dans la cour des grands !