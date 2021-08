Nouvelle coupure d’eau potable à Alger : 6 communes concernées

En plus du plan de rationnement d’eau dans la capitale, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) annonce des coupures dans plusieurs communes d’Alger.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 10 aout, Seaal a annoncé une suspension de l’alimentation en eau potable au niveau de six communes de la capitale, en raison de travaux de réparation d’une canalisation principale de transfert d’eau.

Selon la même source, la suspension de l’alimentation en eau devra impacter : sidi Mohammed, Belouizdad, Kouba, Alger centre en partie, Hussein Dey (cité Amirouche, cité Résidence, Fernane Hanafi en partie, quartier Calvaire et Oasis, Mer et Soleil, cité Méditerranée, quartier Bendanoun et Panorama), et Bir Mourad RAIS (quartier les Sources).

« Ces travaux d’urgence sont localisés au niveau de la pénétrante des Annassers à proximité de l’Institut des travaux publics (…) Dès l’achèvement des travaux, débutera l’opération de remplissage de la canalisation en 1100 et des réservoirs K117, 158 et 193, l’alimentation en eau potable reprendra progressivement durant la nuit de mardi à mercredi », a précisé SEAAL.

« La crise de l’eau sera réglée d’ici à l’été prochain » (Tebboune)

Lors d’une entrevue accordée à des responsables de médias nationaux, diffusée dimanche dernier, le Président Tebboune a promis de régler la crise de l’eau d’ici l’été 2022.

« Une décision pour l’alimentation de la capitale à hauteur de 70% à partir de l’eau de dessalement, et ce, à la faveur de la réalisation de plusieurs nouvelles stations de dessalement à l’Est et à l’Ouest d’Alger, afin de réduire à 20% le recours aux eaux de barrages », a-t-il dit.

« Ces nouveaux projets pourront répondre à tous les besoins de la population de la capitale, dont le nombre s’élèvera dans les années à venir à six millions de personnes », a expliqué le chef de l’État, appelant les Algériens à « faire preuve de patience ».