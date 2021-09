Nouvelle coupure d’eau à Alger : 4 communes concernées

La crise de l’eau en Algérie et plus précisément dans la capitale se poursuit. En plus du plan de rationnement d’eau ; la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) annonce des coupures dans plusieurs communes.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 21 septembre 2021, la Société des eaux d’Alger a annoncé une suspension de l’alimentation en eau potable au niveau de quatre communes de la capitale, en raison de travaux de réparation suite à un incident survenu sur une canalisation principale de distribution DN400.

Selon la même source, la suspension de l’alimentation en eau devra impacter les communes de Belouizdad en totalité ; de Sidi M’hamed en totalité ; d’Alger Centre en partie ; De Kouba (La rue Boudjaatit en petite partie).

« Les travaux ont été localisés au niveau de la commune de Sidi M’hamed à Alger-centre (…) La remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès l’achèvement des travaux qui auront lieux de ce mardi 08h00 du matin jusqu’au mercredi 22 septembre 2021 à 04h00 du matin », a précisé SEAAL.

Une nouvelle station de dessalement de l’eau mise en service à Alger

Une nouvelle station de dessalement de l’eau de mer a été mise en service samedi dernier. En effet, il s’agit de la station d’Ain Benian (Alger). Cette dernière permet une production avec une capacité de 10.000 M3/jour.

À noter que trois autres stations devraient entrer en service avant la saison estivale 2022. Il s’agit des stattions de dessalement de Corso (capacité de 80.000 m3/j) ; celle de Bateau cassé à Bordj El Kiffan (capacité de 10.000 m3/j) ainsi que celle d’El-Marsa (capacité de 60.000 m3/j)