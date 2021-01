Nouvelle Constitution : Tebboune signe un décret présidentiel 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé le décret présidentiel portant promulgation de la nouvelle Constitution, adoptée le 1er novembre passé par voie référendaire.

Selon les informations rapportées par l’APS, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a signé « le décret présidentiel portant promulgation dans le Journal officiel de l’amendement de la nouvelle Constitution ».

Rappelons que le projet de l’amendement constitutionnel a été soumis à un référendum populaire le 1er novembre 2020.

Le Président Tebboune signe la Loi de finance 2021

Rentré en Algérie mardi soir, après un séjour médical de deux mois en Allemagne, le Président Tebboune a signé hier, jeudi 31 décembre, la Loi de finances 2021.

Et ce en présence du Président du Conseil de la nation par intérim, Salih Goudhil, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, le Chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire, Said Chengriha, le Ministre des Finances, Aymen Benabdarhamne, le Directeur du Cabinet de la Présidence de la République, Noureddine Bardad Daidj, le Secrétaire général de la Présidence de la République, Mohamed El Amine Messaid, et le Secrétaire général du Gouvernement, Yahia Boukhari.