Nouvelle compagnie low cost algérienne : où en est le dossier ?

L’Algérie a décidé de donner plus de chance aux investisseurs privés désireux d’investir dans le secteur des transports, notamment l’aérien. Dans ce même sillage, plusieurs compagnies aériennes privées se sont engagées dans cette démarche, pour rejoindre le pavillon national aux côtés d’Air Algérie et Tassili Airlines.

Parmi ces transporteurs aériens figure Fly Westaf, qui en janvier 2022, a partagé la bonne nouvelle de son obtention du registre de commerce. Ce dernier permettra à cette compagnie d’exercer ses activités comme étant un transporteur de voyageurs et de marchandises low cost. Cependant, depuis ce jour, Fly Westaf ne décolle toujours pas.

Le co-fondateur de Fly Westaf revient sur les raisons du retard

Interviewé par L’Algérie Aujourd’hui, le cofondateur de Fly, Chakib Ziani-Cherif, revient sur les retards enregistrés dans le lancement de cette compagnie aérienne. En effet, ce dernier a justifié ce report de décollage par la complexité du processus, notamment ce qui a attrait à la vision, les choix et les décisions mais aussi les risques à prendre. Pour lui, cette lenteur au niveau du processus permettra à Fly Westaf d’être un champion africain du low cost.

Par ailleurs, Chakib Ziani-Cherif a révélé l’état d’avancement de ce projet. Selon ce même responsable, Fly Westaf est actuellement dans les détails. Autrement dit, elle est en pleine discussion avec les services de Boeing pour la motorisation de ses avions.

D’un autre côté, ce futur transporteur aérien low-cost attend également la validation de sa collaboration avec Air Algérie Technique, et ce par rapport au programme de la maintenance et l’exploitation des avions de Fly Westaf. En revanche, pour manque de vision et de rentabilité à court terme, cette dernière a refusé plusieurs investisseurs et partenaires. Cela révèle de ce qu’a rapporté son cofondateur à la même source. Celui-ci n’a pas omis de faire part de quelques indices concernant la santé financière de la compagnie, notamment un taux de remplissage de 55% pour un seuil de rentabilité de 32 mois. Mais aussi un EBIT égale à 8 et un NPV COST OF CAPITAL à 6%.

Fly Westaf ne décollera pas avant 2023

Fly Westaf représente la future première compagnie aérienne low cost en Algérie. D’après le site spécialisé Ch-Aviation, les cofondateurs de celle-ci, Chakib Ziani-Cherif et Richard Powell, n’ont pas encore finalisé le financement, les plans d’affaires et plusieurs autres procédures relatives à l’obtention des autorisations pour l’activité de la compagnie.

Pour rappel, le lancement des services de Fly Westaf est attendu pour l’année en cours. Cependant, d’après ce même site, les voyageurs algériens devront encore patienter, du moins une année de plus.