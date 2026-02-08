Nouvelle compagne pour planter 5 millions arbres en Algérie : quelles espèces privilégie l’État ?

L’Algérie s’apprête à lancer une nouvelle étape majeure de sa stratégie environnementale à travers la plantation de 100 000 arbres d’argan, dans le cadre d’une campagne nationale ambitieuse visant la mise en terre de 5 millions d’arbres à travers le pays. Cette initiative s’inscrit dans la Journée nationale de reboisement, prévue le 14 février.

L’annonce a été faite par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El Mahdi Oualid, dans une publication sur sa page officielle Facebook. Selon le ministre, les plants d’argan représentent 71 % du total des arbres programmés lors de cette campagne, contre 26 % d’arbres fruitiers et seulement 3 % d’arbres d’ornement.

Cette orientation, explique-t-il, vise à renforcer la biodiversité et à valoriser l’arganier, une espèce reconnue pour sa forte valeur écologique et économique, notamment dans la lutte contre la désertification et la préservation des écosystèmes fragiles.

Mise en œuvre logistique : un défi à l’échelle nationale

Les préparatifs de cette opération sont actuellement en cours sous la supervision de la Direction générale des forêts. Ils comprennent l’identification des sites concernés, l’aménagement des espaces, le creusement des fosses, l’approvisionnement en plants, ainsi que la mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires.

Une coordination étroite est également engagée avec les différents partenaires institutionnels et acteurs locaux afin d’assurer le bon déroulement de la campagne.

Continuité et expansion : capitaliser sur le succès

Il s’agit de la deuxième campagne nationale de reboisement en quelque mois, après celle organisée le 25 octobre 2025, qui avait permis la plantation de plus de 1,41 million d’arbres à travers le territoire national.

Pour le ministre, ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie nationale globale de protection des ressources naturelles, mettant l’accent sur le reboisement durable et la restauration du couvert végétal. L’arganier, en particulier, bénéficie d’un intérêt croissant en raison de son rôle clé dans la préservation des sols, le soutien à la biodiversité et le développement économique des zones marginales.

Sensibilisation collective : vers une participation citoyenne active

Au-delà de l’aspect environnemental, cette campagne vise également à renforcer la conscience écologique des citoyens et à encourager la participation communautaire à la protection de l’environnement. Une mobilisation élargie des wilayas, des collectivités locales et des organisations est attendue afin d’atteindre l’objectif fixé de 5 millions d’arbres plantés à l’échelle nationale.

