Nouvelle cartographie de distribution du lait subventionné adoptée

Nouvelle cartographie pour la distribution du lait subventionné pour un contrôle du marché et une réponse aux perturbations. En effet, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a récemment adopté une nouvelle cartographie pour la distribution du lait subventionné à l’échelle nationale. Cette mesure vise à contrôler le marché et à faire face aux perturbations dans la distribution de ce produit essentiel.

Cette initiative découle des orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui met l’accent sur la nécessité de contrôler le marché du lait subventionné. Dans le cadre de l’approvisionnement et de l’organisation du marché local, ainsi que de la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, les ministères concernés ont revu et adopté une nouvelle cartographie de distribution de ce produit.

Selon le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, cette nouvelle cartographie sera mise en œuvre en fonction de plusieurs critères et conditions liés au marché local. Il assure également que les lacunes constatées en matière d’approvisionnement en produits de large consommation seront comblées dans les prochains jours grâce à la collaboration avec le ministère de l’Agriculture.

Une régulation nécessaire pour éviter la pénurie

Abdelhafid Henni, le ministre de l’Agriculture, souligne la nécessité de réguler la distribution du lait subventionné à l’échelle nationale afin d’éviter les pénuries. Durant le dernier Ramadhan, de grandes quantités de lait ont été injectées sur le marché pour assurer sa disponibilité. Une révision de la cartographie de distribution s’imposait donc pour réguler cette offre et éviter les déséquilibres.

Création de la société algérienne de régulation des produits agricoles (SARPA)

En parallèle, le ministre de l’Agriculture annonce la création de la société algérienne de régulation des produits agricoles (SARPA). Cette initiative vise à réguler l’approvisionnement en produits de large consommation et à orienter l’exportation de la surproduction afin de garantir l’équilibre sur le marché national.

Selon Henni, la SARPA a pour objectif de mieux contrôler la production pour approvisionner le marché local en produits de large consommation, tels que les fruits et légumes. Elle travaillera également en étroite collaboration avec le ministère du Commerce pour exporter l’excédent de production. Les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques, pourront participer à ce processus à condition de remplir les conditions stipulées dans le cahier des charges et de répondre aux exigences administratives, techniques et sanitaires.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, se réjouit de cette initiative visant à augmenter le taux des exportations hors hydrocarbures. Des discussions ont déjà eu lieu entre les deux ministères concernant l’exportation de l’oignon, de l’ail, de la pomme de terre, de la tomate et plusieurs autres produits agricoles.

