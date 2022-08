Nouvelle aventure avec Brest : Slimani explique son choix

Bouclant sa signature pour le club breton du Stade Brestois 29, l’attaquant algérien, Islam Slimani, s’est livré sur les détails de son choix de rejoindre le club pensionnaire de la première division du championnat français, Ligue 1 Uber Eats.

En effet, dans une déclaration pour le site du club de Brest, Slimani a dit, « J’ai parlé avec Greg et le coach et j’ai senti de la confiance de leur part, c’est ce qu’il y a de plus important dans le football » lit-on sur le site officiel du club français.

Une expérience dont Slimani aurait besoin pour relancer sa carrière en terrains européens après l’épisode gâché de son retour à la capitale portugaise.

Conscient de sa mission et du rôle qu’il aura au sein de l’effectif du technicien franco-arménien, Michel Der Zakarian, Slimani a expliqué que, « Ici, ce sera un nouveau défi pour moi, ça va m’aider à me surpasser et je pense que je peux apporter un plus à cette équipe, notamment grâce à mon expérience. » ajoute-t-il pour le média officiel du club de Brest.

Revenant sur les moments qui ont précédé sa signature pour le club du Stade Brestois 29, Slimani a indiqué qu’il ne visait pas spécialement le championnat français et que son choix s’est fait au « feeling ».

Le retour de Slimani en Ligue 1

Après le club de l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, le club du Stade Brestois 29 sera la 3e expérience d’Islam Slimani en hexagone. Se rappelant ses deux précédents passages en Ligue 1, Slimani a déclaré, « Je sais que la Ligue 1 est physique, qu’il faut faire beaucoup d’efforts et se battre à tous les matches pour gagner des points. Mais je pense savoir quoi faire pour être performant ici. » explique-t-il au micro du club breton.

Terminant son intervention sur une note positive pleine d’optimisme, Slimani a ajouté, « En tout cas, je suis prêt !. » finit-il par dire.

Le Stade Brestois élogieux envers Slimani

En guise des premiers mots descriptifs du nouveau joueur du club breton du Stade Brestois, Islam Slimani, le site du club a décrit les qualités fondamentales de l’attaquant de l’équipe d’Algérie.

Ainsi, Slimani est décrit comme un « Attaquant physique, fort de la tête et adroit dans la surface, il retrouvera à Brest deux coéquipiers de sélection, en l’occurrence Youcef Belaïli et Haris Belkebla. Islam est d’ailleurs le meilleur buteur des Fennecs avec 41 réalisations en 88 matches. » lit-on sur le site du club rouge et blanc de Brest.

Selon le site du club français, Slimani prendra part à la séance d’entraînement de ce jeudi avec l’ensemble des joueurs brestois.