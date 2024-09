Nouvelle ascension des devises en Algérie ? Découvrez les taux de change de ce lundi 23 septembre !

Les dernières données de la Banque d’Algérie, entre le 20 et le 24 septembre 2024, dévoilent une tendance relativement stable pour les taux de change des principales monnaies étrangères. Toutefois, les valeurs appliquées au niveau du marché informel ont enregistré une légère hausse en ce début de semaine.

Sur le marché noir du Square d’Alger, l’euro s’achète désormais à 241,00 dinars algériens et se vend à 242,50 dinars. De son côté, le dollar canadien a également grimpé, atteignant 160,00 dinars à l’achat et 162,00 dinars à la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : Études en France 2025 pour Algériens : 5 étapes clés pour réussir sa candidature

Quant à la livre sterling, elle a franchi un nouveau seuil, s’achetant à 282,00 dinars et se vendant à 285,00 dinars sur le marché informel. Enfin, le billet vert américain s’établit à un taux d’achat de 220,00 dinars pour l’achat et à un taux de 222,00 dinars pour la vente.

Quelles sont les cotations du dinar à la Banque d’Algérie ?

En parallèle, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent une autre réalité. L’euro est ainsi coté à 147,45 dinars à l’achat et à 147,48 dinars à la vente. Le dollar canadien reste stable à 97,46 dinars à l’achat et 97,48 dinars à la vente.

En outre, les chiffres de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie du Royaume-Uni s’échange à 176,10 dinars à l’achat et 176,12 dinars à la vente. Quant au dollar américain, il s’établit à 132,27 dinars à l’achat et 132,28 dinars à la vente, et ce, au niveau du même marché de change.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste : Voici pourquoi votre carte Eddahabia se bloque dans le distributeur

En bref…

Ces variations illustrent une dynamique contrastée entre le marché officiel de la Banque d’Algérie et le marché parallèle, où la demande pour les devises étrangères semble exercer une pression haussière, notamment sur l’euro, le dollar et le dollar canadien. Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des taux de change des principales devises étrangères pour ce lundi 23 septembre 2024 :