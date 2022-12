Nouvelle année 2023 : Tebboune adresse ses vœux aux Algériens

Ce 31 décembre marque la fin de cette année 2022. Une année qui aura été riche pour les Algériens dans tous les secteurs confondus.

À l’occasion de cette fin d’année 2022 et le début de l’an 2023, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune comme chaque occasion présente ses vœux au peuple algérien. Et c’est dans un message qu’il adresse leur adresse que le Chef de l’État souhaite une bonne année 2023 aux Algériens.

En effet, le président Tebboune, s’est adressé aux citoyens et citoyennes, en exprimant sa joie en cette fin d’année 2022 avec tout ce qu’elle a connu comme évènements, décisions et indicateurs positifs, mais aussi les améliorations sociales et économiques grâce à la détermination des toutes les algériennes et de tous les Algériens.

Il poursuit en souhaitant que cette nouvelle année 2023 soit meilleure que la précédente dans tous ses aspects, et que les souhaits du peuple algérien se réalisent.

Tout en espérant poursuivre le changement déjà engagé vers le meilleur, en exprimant aussi son souhait que cette nouvelle année 2023, soit une année propice aux investissements, mais aussi que notre pays puisse prospérer encore plus.

Il renouvelle ses vœux encore une fois à tout le peuple algérien pour cette nouvelle année 2023, en transmettant aussi ses vœux à notre diaspora.