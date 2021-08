Nouvelle alerte météo : des orages sont attendus dans 11 wilayas 

Les services météorologiques ont averti, dans un bulletin sur la météo de ce jeudi 26 août, de la possibilité d’orages s’étendant sur 11 wilayas.

Selon une alerte émise par les météorologues, les wilayas concernées par ces intempéries sont : Sidi Bel Abbes, Tissemsilt, Laghouat, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Djelfa, El Bayadh, Medea, Saida et Naama connaîtront des orages.

Précipitations dans de nombreuses régions

Les prévisions météorologiques d’aujourd’hui ont également montré l’arrivée de précipitations dans de nombreuses régions.

Selon les intérêts, les régions occidentales et centrales connaîtront un temps nuageux sur les côtes, avec la possibilité de quelques chutes de pluie, en particulier vers les régions centrales.

Quant à l’intérieur du pays et aux les hauts plateaux, on s’attend à ce qu’une atmosphère nuageuse soit enregistrée, avec la formation de cellules orageuses isolées à partir de midi, entraînant quelques pluies.

En revanche, les régions de l’Est connaîtront un temps nuageux au cours de la matinée, surtout du côté côtier, où des orages se formera à partir de midi ce qui entraînera quelques pluies localement.

Les températures maximales attendues, elles oscilleront entre 26 et 33 degrés dans les zones côtières, entre 29 et 38 degrés à l’intérieur du pays, et entre 35 et 46 degrés dans les régions du sud.