Nouvelle alerte canicule : vigilance jaune dans 9 wilayas ce 27 octobre

On s’attendait qu’elle allait disparaître avec l’approche du mois de novembre, mais finalement non ! La canicule persiste et s’élargit vers d’autres régions du pays.

En effet, les températures vont considérablement remonter ce jeudi 27 octobre dans neuf wilayas d’Algérie. Qui dit canicule, dit beau temps. Un ciel bleu est prévu dans presque toutes les wilayas.

Dans sa carte de vigilance, l’Office national de météorologie (ONM) place 9 wilayas du pays en alerte de niveau 1 « vigilance jaune Canicule ». Il s’agit en effet des wilayas suivantes : Alger, Relizane, Chlef, Mostaganem, Aïn-témouchent, Tlemcen, Boumerdès, Mascara et Oran.

Selon Météo Algérie, la validité de l’alerte s’étalera à partir du début du midi de ce jeudi 27 octobre jusqu’à la fin d’après-midi.

Quelles prévisions météo à Alger ce 27 octobre ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie a annoncé un ciel bien partiellement dégagé au centre, dont Alger, et à l’ouest. Et dégagé à l’Est du pays.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe ce jeudi : partiellement nuageux à l’Est, et un beau ciel bleu dans certaines régions de l’ouest.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel dégagé, à l’instar d’Adrar, Béchar et Tindouf, ainsi qu’à l’est.

D’un autre côté, les températures connaîtront une hausse varieront entre 26 et 32 degrés sur le littoral, entre 21 et 31 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 27 et 35 degrés au grand sud.