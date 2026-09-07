Nouvelle agence sous la tutelle de la Présidence : Tebboune fixe ses priorités

L’histoire de l’Algérie, vaste mosaïque de civilisations, s’apprête à vivre un tournant majeur. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tranché en faveur d’une réorganisation profonde du secteur patrimonial.

En plaçant la sauvegarde de la mémoire collective au cœur des priorités de l’État, le président a ordonné la création d’une structure inédite aux prérogatives renforcées. Cette initiative vise à faire émerger les trésors cachés d’une terre marquée par des millénaires de brassages culturels et d’épopées historiques.

Une décision présidentielle inédite promet de dépoussiérer 3 000 ans d’histoire enfouie

Le chef de l’État entend insuffler une dynamique nouvelle aux recherches historiques sur le sol national. Selon le communiqué de la Présidence de la République, Abdelmadjid Tebboune exige de faire de l’Agence nationale de l’archéologie une véritable « révolution scientifique », en particulier dans le domaine des fouilles.

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Cette orientation stratégique répond à un constat sans appel : le potentiel archéologique algérien reste largement sous-exploité. Pour combler cette lacune, l’institution devra remplir plusieurs missions prioritaires :

Révéler la profondeur du patrimoine algérien et son rayonnement civilisationnel à travers les âges.

et son rayonnement civilisationnel à travers les âges. Déployer des programmes de fouilles scientifiques modernes sur l’ensemble du territoire national.

sur l’ensemble du territoire national. Mettre en valeur la richesse d’un héritage plurimillénaire encore trop peu connu du grand public.

L’histoire algérienne s’étend sur près de 3 000 ans, dont les jalons remontent aux origines du royaume de Numidie. Qui avait pour capitale la cité de Cirta, connue aujourd’hui sous le nom de Constantine. De cette période antique jusqu’à l’époque contemporaine, le territoire conserve des traces inestimables. Que les archéologues doivent désormais explorer et valoriser.

Une tutelle directe de la Présidence pour garantir l’autonomie et l’efficacité de l’Agence nationale de l’archéologie

Pour concrétiser ces ambitions sans subir les lourdeurs bureaucratiques habituelles, le président Tebboune a fixé un cadre institutionnel strict. La nouvelle entité bénéficiera d’une autonomie administrative et financière. Cette indépendance d’action s’accompagne d’un rattrapage politique fort. La structure fonctionnera sous la tutelle directe de la Présidence de la République.

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Ce rattachement au plus haut niveau de l’État témoigne de la portée stratégique accordée à la souveraineté mémorielle et culturelle. En dotant les chercheurs de moyens administratifs et financiers appropriés, les autorités entendent accélérer les découvertes et assurer une protection optimale des sites historiques à travers le pays.

enfin, cette réorganisation globale trace une feuille de route claire pour la préservation de la mémoire nationale. L’autonomie accordée aux experts et l’appui direct de l’exécutif posent les bases d’une exploration scientifique rigoureuse des richesses enfouies du territoire.

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