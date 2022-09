Nouvelle aérogare d’Oran : Air Algérie transfère certains de ses vols

La compagnie nationale aérienne, Air Algérie, effectuera désormais ses liaisons entre Oran et Toulouse à partir de la nouvelle aérogare de l’aéroport Ahmed Ben Bella. Cette information a été rendue public par les services de service aéroportuaire de cette enceinte, le dimanche 18 septembre dernier.

En effet, les services de gestion aéroportuaire d’Oran tiennent à informer les voyageurs de cet aéroport que les vols Oran – Toulouse d’Air Algérie seront, désormais, réguliers et seront effectués au départ du nouveau terminal (T1) de l’aéroport Ahmed Ben Bella. Et ce à partir du 18 septembre 2022, indique l’établissement de gestion dans son communiqué.

Quels sont les vols concernés par ce transfert vers la nouvelle aérogare d’Oran ?

S’ajoutant à la liste des vols transferts vers ce nouveau terminal, les liaisons entre Oran et Toulouse ne sont pas toutes concernées par ce nouveau transfert. Pour rappel, Air Algérie AH a déjà transféré certains de ses vols. Notamment ceux vers Lyon, Marseille et Paris Orly.

Par ailleurs, l’établissement de gestion de cette aérogare précise que les vols du mardi, jeudi et samedi seront assurés à partir du terminal T2. En revanche, les vols concernés par le transfert sont les suivants : Les vols Ah 1076 du lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 9 h 30.

Rappelons-le, cette nouvelle aérogare a été inaugurée le 23 juin dernier. Et peut regrouper jusqu’à 3.5 millions de voyageurs, chaque année. Et ce, grâce à une superficie totale de 4 000 mètres carrés et d’un parking. Dont la capacité est estimée à hauteur de 25 avions.

Air Algérie transfère ses vols vers la nouvelle aérogare d’Oran

La semaine dernière, la compagnie nationale aérienne a annoncé le transfert de ces vols de Paris Orly, Marseille et Lyon vers la nouvelle aérogare. Et ce, conformément au programme suivant :

Dimanche : AH 1068 Oran – Marseille à 7 h 30 / AH 1060 Oran – Paris Orly à 8h 00 ;

Lundi : AH 1080 Oran – Lyon à 7 h 00 / AH 1060 Oran – Paris Orly à 8 h 00 ;

Mardi : AH 1060 Oran – Paris à 8 h 00 / AH 1068 Oran – Marseille à 9 h 00 ;

Mercredi AH 1060 Oran – Paris Orly à 8 h 00 ;

Jeudi : AH 1060 Oran – Paris à 8 h 00 / AH 1060 Oran – Marseille à 9 h 00 ;

Vendredi : AH 1080 Oran – Lyon à 7 h 00 / AH 1060 Oran – Paris à 8 h 00 ;

Samedi : AH 1060 Oran – Paris Orly à 8 h 00 / AH 1068 Oran – Marseille à 9 h 00.

Par ailleurs, l’établissement de gestion des services de cette aérogare avait précisé. Que l’ensemble des transferts des vols de la compagnie nationale seront annoncés progressivement.