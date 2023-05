Nouvelair offre jusqu’à 30 % de réduction sur ses vols vers l’Algérie

La Tunisie compte parmi les destinations de voyage favorites pour les Algériens, notamment durant la saison estivale. D’ailleurs, rien que pour le premier trimestre de l’année 2023, les derniers chiffres ont fait état de 563 053 Algériens qui se sont déplacés en Tunisie.

Pour rejoindre le pays voisin, certains touristes optent pour la voie terrestre, tandis que d’autres préfèrent se déplacer vers la Tunisie en resservant un vol direct. En plus d’Air Algérie et de Tunisair, Nouvelair est une autre compagnie aérienne desservant le créneau Algérie – Tunisie.

Vols Tunisie – Algérie : Nouvelair lance des promotions pour l’été 2023

La saison estivale est souvent la meilleure période pour les compagnies aériennes pour séduire de nouveaux voyageurs. Pour ce faire, le transporteur aérien tunisien vient de lancer les promotions « Fly me to the Word » sur ces vols à destination de plusieurs pays, dont l’Algérie.

En effet, dans un communiqué publié sur sa page officielle, Nouvelair annonce le lancement de sa nouvelle promotion. Cette dernière permet à ses voyageurs de profiter de réduction allant jusqu’à 30 % sur ses vols entre la Tunisie et l’Algérie.

Sont concernés par ces promos, les allers-retours réservés pendant la période allant du 18 au 31 mai 2023. Mais aussi, les voyages programmés entre le 18 mai et le 18 juin 2023.

🌎 FLY ME TO THE WORLD 🌎

Notre promo Fly me to the World vous offre des réductions allant jusqu’à 30% sur le prix hors taxes des billets aller-retour.*

🌻 Dates d’achat : Du 18 au 31 mai 2023

🌻 Dates de voyage : Du 18 mai au 18 juin 2023

🌐 https://t.co/vDWxmWY6ot

#BeThere pic.twitter.com/vzKnYIPHac — Nouvelair (@NouvelairTN) May 17, 2023

Par ailleurs, il convient de préciser que, pour la même période, Nouvelair commercialise ses billets d’avion, au départ d’Alger vers Tunis, à partir de 91 euros, notamment pour les voyages en date du 4, 6 et 8 juin 2023. D’autres sont aussi affichés au prix de 103 euros pour le 11 et le 15 juin prochain. Si vous comptez programmer votre vol en date du 14 juin 2023, il est possible d’acheter son billet uniquement au prix de 74 euros.

Nouvelair renforce son programme aérien vers l’Algérie

Pour rappel, la compagnie aérienne tunisienne a précédemment annoncé le renforcement du nombre de ses vols vers l’Algérie. Pour information, Nouvelair opère ses vols au départ de l’aéroport de Carthage en Tunisie à destination de celui de Houari Boumediene à Alger.

Désormais, le transporteur aérien tunisien propose, en son programme, trois vols par semaine, soit tous les dimanches, mardis et jeudis. Par ailleurs, Nouvelair prévoit d’ajouter un autre vol à son programme des vols vers l’Algérie. Et ce, à partir du mois de juin 2023. Avec ce second renforcement, le programme de Nouvelair passe de trois à quatre vols hebdomadaires.

