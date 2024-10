Nouvelair annonce de nouveaux vols vers l’Algérie : destinations, dates et prix des billets

De nouvelles liaisons s’ajoutent au programme de vols desservant le territoire national. La compagnie aérienne tunisienne, Nouvelair, annonce de nouveaux services à destination de l’aéroport d’Oran qui renforceront son programme d’hiver.

En plus d’Air Algérie et Tunisair, les voyageurs entre la Tunisie et l’Algérie qui préfèrent prendre l’avion disposent désormais de plus de choix pour relier les deux pays.

Vols Tunisie – Algérie : Nouvelair ajoute de nouvelles liaisons vers Oran

Selon le site spécialisé en données d’aviation, la compagnie aérienne tunisienne privée prévoit de renforcer son programme de vols pour l’hiver 2024/2025. Elle vient d’annoncer la desserte d’Oran depuis l’aéroport de Carthage à Tunis, à raison de deux fréquences, en aller-retour, par semaine.

En effet, ce nouveau programme de vols débutera à partir du 19 décembre 2024. Pour desservir cette route aérienne, Nouvelair mobilisera un avion moyen-porteur de type Airbus A320 pour assurer le transport de ses voyageurs entre la Tunisie et l’Algérie.

Par ailleurs, selon la même source, la compagnie aérienne tunisienne a programmé ses vols Tunis – Oran, portant le numéro BJ 128, seront opérés tous les jeudis et lundis, à partir de 8 h 30 et de 15 h 45, respectivement. Dans le sens inverse, les vols de Nouvelair sont prévus pour les mêmes jours à partir de 11 h 20 et 18 h 35.

Quels sont les prix des vols de Nouvelair à destination de l’Algérie ?

Sur son site de réservation, Nouvelair affiche ses billets de voyage entre Tunis et Oran à partir du 19 décembre 2024, notamment pour permettre aux voyageurs algériens de rejoindre facilement la Tunisie, pour y passer les fêtes de fin d’année 2024.

En effet, la compagnie aérienne tunisienne commercialise ses billets de voyage Tunis – Oran, à partir de 278 euros, le prix d’un voyage en aller-retour, en classe économique.

Pour rappel, Nouvelair assure aussi la desserte de l’aéroport international de Houari Boumediene depuis Tunis. Sur cette route aérienne et pour la période de fin d’année, la compagnie aérienne tunisienne affiche ses billets de voyage au prix de 152 euros, par passager et pour un vol en aller-retour.

Pour rappel, sur le créneau Tunisie – Algérie, Nouvelair est en concurrence directe avec Air Algérie, mais aussi Tunisair qui comptent de nombreux vols par semaine entre les deux pays voisins.

