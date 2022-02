Nouvel hôpital international : Tebboune livre plus de détails

Le secteur de la santé algérien n’est pas très réjouissant et les infrastructures ne sont pas assez performantes comparées à certains pays où les moyens mis à disposition du personnel médical sont très efficaces et permettent de meilleures prises en charge.

C’est dans ce cadre que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé un nouveau projet international qui pourrait régler cela.

En effet, lors du conseil des ministres le dimanche 27 février il a révélé la réalisation d’un hôpital moderne qui répondrait à l’ensemble des exigences en partenariat avec l’Allemagne et le Qatar.

Le ministre de la santé apporte quelques précisions

Suite à l’annonce du chef d’Etat algérien, beaucoup voulaient plus de détails sur ce futur hôpital. Abderrahmane Benbouzid, ministre de la santé a pris la parole et fait quelques révélations lors d’une intervention sur la chaîne 1 la Radio nationale.

D’après lui cette infrastructure sera l’une des plus performantes et répondra aux besoins de ce secteur en déficit de moyens et attirera bon nombre d’investisseurs. « Un pôle médical pionnier sera conçu en Algérie. Beaucoup de professionnels algériens et étrangers y exerceront » a-t-il ajouté. Il sera équipé de plusieurs unités de recherche, de matériel de pointe et de technologies innovantes, ce qui laisse percevoir un projet des plus prometteurs pour l’ensemble du domaine de la santé algérien.

Quant à la réalisation du projet, le ministre a ajouté que le futur établissement sera mis en place en Algérie, dans les plus brefs délais. Cet hôpital germano-qatari permettra une prise en charge des patients souvent redirigés vers l’étranger en Algérie, grâce à l’expertise de plusieurs spécialistes, mais aussi des outils très performants qui seront mis à disposition du corps médical.