Nouvel entretien entre Tebboune et Macron : le CIHN au menu

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce dimanche 9 octobre 2022, un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron. Au cours de cet entretien téléphonique, les deux Chefs d’États ont évoqué les relations bilatérales entre l’Algérie et la France, a indiqué la Présidence de la République.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, la Présidence de la République a fait savoir que « le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue français, Emmanuel Macron ». « Au cours de cet entretien téléphonique, les deux Présidents ont passé en revue les relations bilatérales et ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution positive et au niveau de ces relations », a indiqué la même source.

En outre, « Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont aussi évoqué l’importante réunion de la cinquième session du comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), qui se tiendra en Algérie, ainsi que les développements que connait la situation dans la région », a encore souligné le communiqué de la Présidence.

Elisabeth Borne attendue à Alger : quel sera le programme de sa visite ?

Ce dimanche 9 octobre 2022, la Première ministre française arrivera à Alger à la tête d’une imposante délégation ministérielle. La visite de deux jours d’Elisabeth Borne a pour objectif de concrétiser le « nouvel élan » de la relation bilatérale scellé en août par les Présidents des deux pays.

D’ailleurs, au cours de son premier déplacement à l’étranger, la Cheffe du Gouvernement français rencontrera le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et coprésidera avec son homologue, Aïmene Benabderrahmane, ce dimanche, la réunion du cinquième comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN).

En effet, le CIHN sera axé sur la coopération économique entre les deux pays et devrait se conclure par la signature de plusieurs accords portant sur la formation, la transition énergétique, la coopération économique, la jeunesse et l’éducation, ainsi que le régalien.

Pas moins de seize ministres français assisteront au CIHN, dont la ministre des Affaires Étrangères, Catherine Colonna, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ou encore la ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Lundi, Elisabeth Borne prendra part au Forum économique algéro-français. Un événement visant à encourager les partenariats dans le milieu des affaires et qui connaîtra la participation de plusieurs dizaines d’entreprises françaises, à l’instar du géant pharmaceutique Sanofi.

De plus, la visite de la Première ministre française portera aussi sur la jeunesse. À cet effet, Elisabeth Borne rencontrera, lundi à Alger, des élèves binationaux et des représentants de la société civile algérienne au lycée français Alexandre Dumas et à l’ambassade de France en Algérie.