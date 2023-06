Nouvel autodafé du Coran en Suède : l’Algérie condamne « un acte odieux et irresponsable »

Hier, alors que le monde islamique célébrait la fête de l’Aïd El-Adha, un nouvel acte de provocation à l’égard des musulmans a eu lieu dans la capitale suédoise, Stockholm.

Salwan Momika, un homme irakien de 37 ans qui a quitté son pays pour la Suède, a brûlé plusieurs pages du Coran devant la Grande Mosquée de Stockholm.

L’action, qui a réuni une centaine de badauds et de journalistes, a eu lieu, le mercredi 28 juin, lors d’un rassemblement autorisé par la police suédoise.

Devant des dizaines de personnes, dont des musulmans, Salwan Momika piétine l’exemplaire du Saint Coran à plusieurs, puis il y glisse des tranches de bacon et y met le feu.

Hier, en fin de journée, la police suédoise a annoncé qu’elle porte plainte contre l’organisateur pour incitation à la haine.

Le ministère algérien des Affaires étrangères condamne

Devant cet acte odieux, l’Algérie n’a pas tardé à réagir. Le ministère des Affaires étrangères a publié aujourd’hui — jeudi 29 juin — un communiqué dans lequel il condamne fermement le geste de Salwan Momika.

« L’Algérie condamne fermement les actes d’extrémistes suédois ayant brûlé un exemplaire du Saint Coran devant la Grande Mosquée de Stockholm, après avoir reçu l’autorisation des autorités suédoises d’organiser une manifestation pour commettre cet acte odieux et irresponsable », indiqué le communiqué du MAE.

Avant de poursuivre : « L’Algérie réaffirme son rejet total de cet incident provocateur commis au premier jour de l’Aïd al-Adha, et insiste sur le fait que ces pratiques abjectes et répétées sont de nature à provoquer la haine et les sentiments religieux des musulmans, car portant profondément atteinte aux valeurs de liberté sur lesquelles reposent les sociétés. »

L’Algérie a également renouvelé son appel à « promouvoir les valeurs de tolérance, de dialogue et du vivre ensemble, à rejeter l’extrémisme et à empêcher toute atteinte aux religions », conclut le MAE.